Hva skjer når en politiker ikke lenger står inne for partiets linje? Det er tema i siste episode av Vårt Lands podkast Kammerset.

I fjor høst trakk Eivor Evenrud seg som gruppeleder for Rødt i Oslos bystyre og meldte seg med det samme ut av partiet. Et drøyt år senere ble det kjent at hun meldte overgang til Arbeiderpartiet.

I nyeste episode av Kammerset snakker Evenrud blant annet om erfaringene med å slutte i ett parti og melde seg inn i et annet.

På nyhetsredaktør Lars Inge Stavelands spørsmål om hun tror «det er mange som gir seg i politikken, i stedet for å ta det kanskje ubehagelige steget å hoppe over til et annet parti», svarer hun megetsigende:

– Det korte svaret på det er: ja.

Hør hele episoden her:

Ingen anger

Sommeren 2021 støttet Rødt og gruppeleder Eivor Evenrud et mistillitsforslag mot daværende miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) som medførte Bergs avgang – og at hele Raymond Johansens byråd i Oslo gikk av i protest.

I dag er Evenrud komitéleder for Ap i Oslo bystyre.

– Jeg står for alt jeg sa i den pressekonferansen som til slutt felte hele byrådet, sier Evenrud i podkasten.

Den erfarne Oslo-politikeren angrer heller ikke på at hun forlot Rødt. Hun trekker frem den pågående debatten om Rødt og deres standpunkt i spørsmålet om å sende våpen til Ukraina eller ikke.

– Jeg angrer ikke på det byttet. Jeg kunne se dette komme i lang tid før det nådde offentligheten, og følte meg ganske fremmed i Rødt i en god stund før jeg meldte meg ut.

