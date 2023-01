Siktet prest løslates fra varetekt

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Presten i Hamar bispedømme som er siktet for å besitte materiale som seksualiserer eller viser seksuelle overgrep mot barn, blir løslatt fra fengsling. Det skriver NRK.

– Vi har foreløpig ikke oversikt over omfanget av det ulovlige materiale, men det er ingenting som tyder på at siktede skal ha bestilt overgrep eller at han skal ha begått overgrep mot mindreårige, skriver politifullmektig Hanna Sofie Karlsdatter Aronsen i en e-post til NRK.

Presten er siktet for brudd på straffelovens paragraf 311, som omhandler «fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn». Paragrafen har ei strafferamme på inntil tre års fengsel.

Pågripelsen skjedde i begynnelsen av januar, og kom på bakgrunn av en anmeldelse politiet hadde mottatt mot mannen. Tingretten godkjente ransakelse av mannens eiendom, hvor det ble tatt beslag i flere elektroniske enheter som tilhører den siktede presten.

Aronsen har tidligere oppgitt til Vårt Land at mannen har erkjent straffskyld.

Vårt Land har torsdag kontaktet prestens advokat.

