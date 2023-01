Politiet bekrefter at mistenkt masseskytter er funnet død i varebil i Los Angeles

Politiet hadde sporet den etterlyste varebilen, og da mannskapene nærmet seg, hørte de et skudd inne i kjøretøyet, står det i en uttalelse fra politiet natt til mandag norsk tid.

– Den mistenkte hadde skutt seg selv og ble erklært død på åstedet, sier sheriff Robert Luna.

Mannen er navngitt som 72 år gamle Huu Can tran.

– Jeg kan bekrefte at det ikke er noen andre mistenkte i saken, sier Luna, som legger til at motivet for handlingen så langt er ukjent. Det ble funnet et automatvåpen i bilen.

Skjøt rundt seg i festlokale

Politiaksjonen mot varebilen pågikk i forstaden Torrance i Los Angeles.

Klokken 13.32 lokal tid søndag uttalte politiets spesialstyrker at søket var avsluttet, men at man da fortsatt ventet på bekreftelse av at det var funnet en død mann i bilen.

Politiet beskrev først den antatte gjerningsmannen som en mann av østasiatisk opprinnelse mellom 30 og 50 år gammel.

Det var i 22.20-tiden lørdag kveld lokal tid at en mann skjøt rundt seg i et festlokale i forstaden Monterey Park.

Ti drept

Mange mennesker var samlet i lokalet for å feire kinesisk nyttår. Fem kvinner og fem menn ble drept. I tillegg ble ti andre såret. Sju av dem var fortsatt innlagt på sykehus natt til mandag norsk tid.

Alle som ble skutt, antas å være over 50 år gamle, opplyser Luna.

Rundt 20 minutter senere gikk en mann inn i et annet festlokale i nabobyen Alhambra. Der oppsto det tumulter der han ble fratatt våpenet, og han klarte å flykte fra stedet, opplyste Luna tidligere søndag.

President Joe Biden har beordret flagging på halv stang fram til solnedgang 26. januar ved offentlige bygninger etter masseskytingen