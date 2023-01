Flere titall pågrepet etter voldsbølgen i Stockholm

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Thornberg holdt en pressekonferanse om situasjonen mandag. Han opplyser at det er flere barn blant de pågrepne, enkelte er under 15 år. Pågripelsene er skjedd siden voldsspiralen skjøt fart rundt jule- og nyttårshelgen.

– Vi har en ekstremt alvorlig situasjon. Volden med skyting og eksplosjoner vi har sett den siste tiden er forferdelig, sier han.

Siden nyttår har flere eksplosjoner rystet Stockholm-området. To personer er skutt og drept.

– Situasjonen er vanskelig og våre medarbeidere jobber hardt, men voldstrenden må brytes, sier Thornberg.

15 pågrepet i helgen

Rundt halvparten av pågripelsene har skjedd de siste dagene, sier han.

– I helgen pågrep vi rundt 15 som er koblet direkte til disse miljøene som vi jobber aktivt med, sier regionpolitisjefen i Stockholm, Mattias Andersson.

Andersson sier at de mindreårige som er pågrepet er overført til sosialtjenestene. Personer som kommer fra andre steder enn Stockholm er også pågrepet.

Tidligere har svensk politi sagt at volden har utspring i tre pågående konflikter i miljøene. Ifølge meldinger i flere medier er konfliktene ikke isolert til hovedstaden. I ett tilfelle skal det være snakk om en maktkamp om narkotikamarkedet i Sundsvall.

– Det er vi klare over. Det er ikke bare Stockholm, ikke bare ett enkelt utsatt område, men en større sak. Vi er selvsagt på vakt for å gjøre hele Sverige trygt og sikkert, sier Anders Thornberg.

Forsterkninger

Politiet i Stockholm skal om kort tid forsterkes med rundt hundre politifolk fra alle politiregioner i landet. Ifølge Mattias Andersson handler det ikke bare om uniformerte politifolk.

Siden julehelgen har Stockholm opplevd over 20 tilfeller av grov voldskriminalitet, og to personer er drept. Statsminister Ulf Kristersson har gitt uttrykk for bekymring.

– Denne helgen var blant de verste vi har sett på svært lang tid, sa Kristersson til SVT mandag morgen.

