Tusener av demonstranter i Limas gater

Mange av demonstrantene er kommet til hovedstaden fra avsidesliggende områder i Andesfjellene, der flere titalls tilhengere av den avsatte presidenten Pedro Castillo har mistet livet i protester.

Ifølge landets ombudsmann var 58 personer skadd under tumultene fredag, og folk er lagt inn på sykehus med brukne bein og armer, øyeskader og sår.

Castillo, som var Perus første leder med bakgrunn i landsbygda i Andesfjellene, ble stilt for riksrett og avsatt etter at han forsøkte å oppløse nasjonalforsamlingen.

Hans visepresident Dina Boluarte ble innsatt i stedet for ham, og hun har lovet nye valg i 2024, to år før tida. Men det er ikke bra nok for Castillos tilhengere.

– Dina, gå av. Hva er det du vil med vårt Peru, sier José Luis Ayma Cuentas, en 20-åring som har reist i 20 timer fra Puno i Sør-Peru for å delta i protestene i Lima.

– Vi blir til hun går av, til Kongressen oppløses, til det er nytt valg. Ellers går vi ingensteds, sier han videre.

Forflyttet seg til Lima

Hittil har protestene i stor grad vært konsentrert i de sørlige delene av landet, der 55 mennesker hittil er drept og 700 er skadd i sammenstøt med sikkerhetsstyrkene.

Men nå vil tilhengerne av Castillo at Lima skal bli episenter for protestene mot Boluarte, som ble tatt i ed 7. desember etter at Castillo var avsatt og arrestert.

Protestene i Lima fredag virket bedre organisert enn den første dagen torsdag, med demonstranter som tok kontroll over viktige knutepunkter. Men politiet opptrådte også mer aggressivt med omfattende bruk av tåregass.

En gruppe demonstranter som satt fredelig på en plaza ved høyesterett, måtte plutselig ta beina fatt da en gruppe politi gikk til angrep med tåregass.

DRAMATIKK: Politi rydder en gate for demonstranter i Perus hovedstad Lima. Foto: Guadalupe Pardo / AP / NTB (Guadalupe Pardo/AP)

Kamper og tåregass

Da kvelden kom, var det løpende kamper mellom politi og demonstranter, mens noen demonstranter kastet vannflasker fylt med steiner på politiet.

Det var fredag også protester andre steder i landet, blant annet i Arequipa i sør, og gruveselskapet Glencore stengte ned en kobbergruve midlertidig i Cuzco-regionen etter at den ble angrepet av demonstranter.

I Puno-regionen angrep 1.500 mennesker en politistasjon i byen Ilave, og en politistasjon i Zepita sto i full fyr, ifølge innenriksminister Vicente Romero.

Castillo, som av yrke er landsbylærer i Andesfjellene, vant en knapp seier ved valget i 2021, som avspeilte det store skillet mellom hovedstaden og provinsene på den peruanske landsbygda. I mange av disse regionene sto Castillo sterkt. Da han ble valgt, så mange det som revansje for forakten de alltid har opplevd fra hovedstaden.