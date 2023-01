Ida Lindtveit Røse ønsker å bli KrF-nestleder

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Ida Lindtveit Røse bekrefter til VG at hun ønsker å bli nestleder i KrF.

– Jeg vil kjempe for en tydelig familiepolitikk, hvor familier får mer tid sammen, sier 30-åringen til avisen.

Går mot lederstrid

Røse er gruppeleder i fylkestinget i Viken, og regnes blant favorittene til vervet. Vårt Land har tidligere skrevet at store fylkeslag i partiet er splittet i hvem de ønsker som nestleder.

Røse har fått støtte av Rogaland, Innlandet, KrFU, Troms og Finnmark, samt hjemfylket Viken.

Fylkesleder i Agder KrF, Jorunn Gleditsch Lossius, har fått støtte av Møre og Romsdal, samt Vestfold og Telemark.

En tredje kandidat, Karin Bjørkhaug, er blitt fremmet av hjemfylket Trøndelag.

Tidenes yngste statsråd

Tidligere onsdag skrev Dagbladet at Røse skal ha gjort det klart for partiet at hun er kandidat til nestledervervet.

Røse var tidenes yngste statsråd da hun i 2020 vikarierte for daværende partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Valget av ny nestleder skjer på partiets landsmøte i april.