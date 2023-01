Terrorsiktede spanske kvinner fengsles etter retur fra Syria

De ankom en militær flybase i nærheten av Madrid mandag kveld, nesten to måneder etter at den spanske regjeringen inngikk avtale om å hente dem hjem fra Roj-leiren, som ligger i kurdiskkontrollerte områder nordøst i Syria.

De to ble pågrepet ved ankomst og stilt for retten i Spanias øverste domstol for straffesaker onsdag. Der ble det avgjort at de blir sittende i varetekt uten mulighet for kausjon.

Kvinnene er siktet for å ha sluttet seg til en terrorgruppe, og påtalemyndigheten har ønsket å frata dem foreldreretten. Det er uklart om dommeren har gitt medhold til dette.

Barna er tatt hånd om av barnevernet. Ifølge El Pais har den ene av kvinnene fire barn, mens den andre har fem og i tillegg har passet på fire foreldreløse barn som har besteforeldre i Madrid.

Ulik praksis

Tusenvis av europeiske jihadister reiste til Syria for å slutte seg til ekstremistgruppa IS. Ofte tok de med seg ektefeller og barn for å leve i det selverklærte kalifatet gruppa etablerte i områdene de tok kontroll over i Irak og Syria.

Siden kalifatets fall i 2019 har returen av familiene til IS-krigere som enten er drept eller tatt til fange, skapt hodebry i flere land. Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Norge er blant landene som har hentet hjem koner og barn av IS-krigere.