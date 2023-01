Iraner pågrepet i Tyskland, mistenkt for å planlegge ricin-terror

Mannen er mistenkt for å ha skaffet seg giftstoffene cyanid og ricin til bruk i en terrorhandling, ifølge tysk påtalemyndighet.

Iranerens bolig i Castrop-Rauxel, omtrent 15 kilometer nordvest for Dortmund, ble lørdag kveld gjennomsøkt av politi iført gassmasker og fullt verneutstyr, men det ble ifølge politiet ikke funnet giftstoffer eller spor av dette i leiligheten.

– Personen er mistenkt for å ha forberedt en alvorlig voldshandling som ville vært farlig for samfunnet, sier påtalemyndigheten.

Brødre

Den pågrepne 32-åringens bror er også i politiets varetekt. Han skal være kjent av tysk politi fra tidligere, men ikke i forbindelse med mistanke om terrorisme.

De to brødrene har oppholdt seg i Tyskland siden 2015, og begge beskrives av tyske medier som islamister.

Det er ikke kjent om den pågrepne mannen hadde gjort konkrete forberedelser til en terroraksjon, eller hva som i så fall var det tiltenkte målet.

Fikk tips

Ifølge en høytstående sikkerhetskilde i Nordrhein-Westfalen mottok myndighetene «et alvorlig tips som fikk politiet til å aksjonere samme kveld».

Tabloidavisen Bild skriver at tipset kommer fra en etterretningsorganisasjon i et alliert land, men det er ikke kjent hvilket land eller hva som ledet til tipset.

Ikke Teheran

Ifølge sikkerhetskilder nyhetsbyrået DPA har snakket med, er det ingenting som tyder på at den pågrepne mannen planla terror på vegne av regimet i Iran.

Mannen tilhører angivelig en ekstrem sunnimuslimsk gruppe, og sunnimuslimene er en religiøs minoritet i Iran.

For fem år siden pågrep tysk politi en tunisisk mann og kona hans, mistenkt for å planlegge en terroraksjon med ricin på vegne av den ytterliggående islamistgruppen IS. De to ble senere funnet skyldig i dette og dømt til henholdsvis ti og åtte års fengsel.