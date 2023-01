Følg begravelsen til tidligere pave Benedikt direkte

Torsdag formiddag gravlegges pave emeritus Benedikt XVI fra Petersplassen i Vatikanet. Rundt 100.000 mennesker samlet seg på Petersplassen i Vatikanet.

Den tidligere paven, som ble døpt Joseph Ratzinger, døde 31. januar. De siste to dagene har han ligget på lit de parade inne i Peterskirken, hvor rundt 25.000 mennesker har tatt et siste farvel med det tidligere overhodet til verdens største trossamfunn.

Pave Frans forretter begravelsen.

Etter seremonien på Petersplassen skal Benedikt stedes til hvile i krypten under Peterskirken.

Første tyske paven på 948 år

Da han ble valgt som pave i 2005 ble han den første tyske paven på 948 år. Da han åtte år seinere overlot pavestolen til pave Frans ble han den første til å abdisere siden 1415.

Kun to land har blitt offisielt invitert til å sende representanter til begravelsen – Italia og Tyskland. Like fullt er det venta at flere land vil delta med uoffisielle delegasjoner. Blant annet har Ungarns president Katalin Novak, Polens president Andrzej Duda, kong Philip av Belgia og dronning Sofia av Spania varsla at de vil delta.

Artikkelen oppdateres.