I fjor kikket Vårt Land inn i spåkula og lanserte 33 navn leserne burde følge med på i året som var i vente. Flere kultur- og samfunnsprofiler på lista har markert seg i året som har gått.

Prissjokk, dyrtid og strømkrise er ord som går igjen når man gjør opp status for 2022. Det samme gjelder debatten om ytringsfrihet og forhold mellom majoritet og minoritet i Norge.

Tre navn på Vårt Lands «stjerneskudd-liste» har gjort seg bemerket i disse offentlige samtalene: Rødt-profil Sofie Marhaug og forfatterne Kaisa Hansen-Suckow og Sarah Zahid.

Sofie Marhaug har fått over 1.900 presseoppslag

«De første presseoppslagene om Sofie Marhaug tok gjerne opp at hun var den eneste på Stortinget med (en nesten ferdig) doktorgrad. Det viser seg at studier i litteratur og diskursanalyser kan brukes i håndfast politikk»

Slik ble Sofie Marhaug omtalt i Vårt Lands liste fra i fjor. Siden den gang har Rødt-politikeren vært i alle kanaler.

SOSIALIST PÅ SLOTTET: Rødt-paret Sofie Marhaug og Mímir Kristjánsson på vei inn til stortingsmiddagen på Slottet. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Et søk på analysebyrået Retriver viser over 1.900 presseoppslag der Sofie Marhaug er omtalt, fra 1. januar til nå i år.

– Det er sikkert litt fordi jeg sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Rødt har en litt unik stemme i den norske energidebatten. Derfor føler jeg at jeg har noe å melde, sier Marhaug til Vårt Land.

Inspirasjon og kampvilje finner hun i disse ordene fra Nordahl Brun Grieg: «Finnes her nød og sult, skyldes det svik».

– Dypest sett blir jeg drevet av en følelse av at økonomiske forskjeller er urettferdige. Som når folk hopper over måltider fordi de ikke har råd til strømregningen. Jeg har en sterk følelse av at det ikke trenger være slik.

Jeg ønsker meg et år der de siste skal bli de første, der de fattige blir rikere og de rike blir fattigere. — Sofie Marhaug, Rødt-politiker

Bergenseren Sofie Marhaug har også klart å yppe til en aldri så liten kulturkrig: I sommer fortalte hun Aftenposten at hun ikke synes Oslo er så fin. Hovedstaden sammenlignet hun med planten hun har i en ellers tom stortingsleilighet: «Den er veldig puslete og ligner dermed på Oslo-naturen».

Utspillet fikk sosiale medier til å koke, ifølge Aftenposten.

– Er Oslo-folk hårsåre?

– Ja, og det overrasket meg. Jeg hadde trodd de hadde litt mer humor og selvtillit enn som så.

Men det er ikke bare Sofie Marhaugs uttalelser mot Oslo, høye strømregninger og økonomisk ulikhet som sikrer presseoppslag. At hun er blitt kjæreste med partikollega Mímir Kristjánsson har generert overskrifter som «På date på Slottet» og «Skjulte forholdet: – Kliner på kontoret».

– Det er kjekt å ha en kjæreste. Men det er på godt og vondt med mer fokus på det personlige. Det er fint at politikere kan vise at de er mennesker, de også. Men det gjør deg også mer sårbar, for du kan bli angrepet for den du er og ikke for politikken.

– Hva er håpet ditt for 2023?

– Det er kanskje naivt, men jeg håper at Russland trekker seg ut av Ukraina. Jeg håper på et mer fredelig år, og et år med mindre forskjeller. Jeg ønsker meg et år der de siste skal bli de første, der de fattige blir rikere og de rike blir fattigere.

---

Sofie Marhaug

Alder: 32

Kommer fra: Bergen

Aktuell som: Stortingsrepresentant for Rødt

---

Kaisa Hansen-Suckow skrev bok om egen fattigdom

– Jeg måtte klype meg i armen da jeg så oppslaget i Vårt Land. Det var utrolig stas.

Det sier forfatter og filmskaper Kaisa Hansen-Suckow. Hun reagerte med glede og overraskelse da Vårt Land kåret henne til et av talentene å se opp for i 2022. Siden har lovordene kommet på rekke og rad.

KRISETID: Boka til Kaisa Hansen-Suckow er blitt ekstra aktuell i kriseåret 2022. (Foto: Alexander F.C. Johansen)

I høst debuterte hun med boka Oss mot verden. Her skriver hun selvbiografisk om hvordan det er å vokse opp som fattig i et rikt land. Om å lete etter mat i søppelcontainere og om utmattende, kafkaske møter med Nav.

Morgenbladet omtaler boka som en av årets beste, som «beskriver panikken, hjernetåken og den kroppslige beredskapen ved å være økonomisk utsatt på en utmerket måte».

Samme år som boka kom ut, har prisvekst og krisetid kastet flere nordmenn ut i en økonomisk usikker situasjon.

– Hvordan er det for deg at boka er blitt så aktuell?

– Det er en veldig kjip overraskelse. Nå er det blitt sånn at nesten en av fem nordmenn ikke klarer en uforutsett utgift, sier Kaisa Hansen-Suckow.

Hun har fått mange meldinger og telefoner frå ukjente som kjenner seg igjen i det hun skriver.

– En dame sa at hun først forstod hva hun selv hadde opplevd, da hun leste boka. Det er fint at boka kan skape et lite fellesskap.

---

Kaisa Hansen-Suckow

Alder: 30

Kommer fra: Arendal

Aktuell som: Forfatter av den kritikerroste boka «Oss mot verden»

---

– Hva er håpet ditt for 2023?

– Det er kanskje utopisk. Men jeg drømmer om at regjeringen skal øke trygd og pensjoner til de som har minst. Så håper jeg at vi kan stikke fingeren i jorda og se hvor lite sosial mobilitet det er i samfunnet. At vi ser hvor liten mulighet folk har til å leve økonomisk stabile liv om de har yrker som kokk eller frisør. Det er en stor gruppe i Norge som jobber, men som likevel ikke får endene til å møtest.

Sarah Zahid leverte NOU og diktsamling

Siden Vårt Land i fjor løftet Sarah Zahid frem som en av dem som ville prege samfunnslivet i 2022, har poeten og samfunnsdebattanten satt signaturen sin på sin første NOU, sin andre diktsamling og en håndfull kommentarer i flere av landets riksaviser.

To år etter at utvalget ble oppnevnt av regjeringen, presenterte Ytringsfrihetskommisjonen sin NOU-utredning under Arendalsuka i midten av august.

26-åringen fra Oslo var et av de 18 medlemmene som hadde gransket ytringsfrihetens vilkår i dagens Norge. Zahid beskriver det som en svært berikende erfaring.

STEMME FRA HOLMLIA: Sarah Zahid er blitt en av Aftenposten faste Oslo-spaltister. (Foto: Privat)

– Det var som en leirskole over to og et halvt år der vi reiste rundt, diskuterte og lærte. Jeg har sett perspektiver jeg ikke trodde jeg ville se, blitt glad i meningsmotstandere, og vokst som menneske og debattant.

Debattant har hun vokst som på flere måter. Selv om hun for tiden bor i Bergen, der hun til våren fullfører jusstudiet, ble hun i april en av Aftenposten faste Oslo-spaltister. Hun er nemlig født og oppvokst på Holmlia og Bjørndal i Oslo.

Zahid, som også er styremedlem i Søndre Nordstrand Venstre, har blant annet brukte spaltene til å kritisere norsk presse og politikerstand for å bidra til «å rangere og forskjellsbehandle flyktninger etter etnisitet» og rette søkelyset mot tryggheten til skeive muslimer.

---

Sarah Zahid

Alder: 26

Kommer fra: Oslo

Aktuell som: Forfatter og samfunnsdebattant

---

Mot årets siste måneder var det så Zahid selv som fikk søkelyset rettet mot seg. I oktober ga hun nemlig ut «den vanskelige andreboka» – diktsamlingen Bjørnholt vgs.

«Zahid bedriver stor fortellerkunst ved hjelp av få ord», skrev VG-anmelder Oda Faremo Lindholm og trillet terningkast seks. I november tronet boka som nummer to på salgslista over lyrikk på norsk, og er nå nominert til «lesernes favorittbok» hos bransjenettstedet bok365.

– Det var litt stressende i begynnelsen fordi jeg var så nervøs for mottagelsen, men etter anmeldelsen i VG har det tatt helt av. Det er gøy, men også overveldende. Jeg jobbet som trainee i advokatfirmaet Bull da jeg fikk nyheten, og alle på kontoret var minst like gira. De har vært veldig engasjert og alle de ansatte fikk faktisk boka i gave til jul, sier Zahid.