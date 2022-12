Ukrainas nasjonale sikkerhetsbyrå (SSU) la for kort tid siden ut bilder av russiske pass, russisk valuta og brosjyrer med meldinger fra den Moskva-baserte lederen av den russiskortodokse kirke, Patriark Kirill. Bildene er tatt av SSU, og funnene er gjort etter sikkerhetsbyråets gjennomgang av en hel rekke ukrainske kirker, klostre og religiøse samlingssteder i det nå krigsherjede landet. Også nyhetsbyrået AP og Business Insider har tidligere publisert bildene.

Kuttet bånd

Ukrainas ortodokse kirke har vært en del av den russisk-ortodokse siden det 17. århundre, men i 2019 brøt deler av den med Moskva på grunn av den russiske annekteringen av Krym og støtten til separatistene i Donbas.

Partiark Kirill har gitt uttrykk for klar støtte til krigen, som i Russland omtales som en «spesialoperasjon».

I mai i år fordømte den Moskva-tilknyttede ortodokse kirken i Ukraina krigen, men unnlot å likevel å legge ansvaret på Russland. Noen entydig løsrivelse ble ikke utfallet.

– Vi er uenig med patriark Kirill i Moskva om krigen, het det i en uttalelse fra kirken etter rådsmøtet i mai der den russiske aggresjonen og spørsmålet om uavhengighet var temaet. Kirkemøtet fordømte krigen, men unnlot å likevel å legge ansvaret på Russland. Noen entydig løsrivelse ble ikke utfallet. Kirkemøtets vedtak var også kritisk i omtalen av rivalen Ukrainas ortodokse kirke som har brutt ut.

Patriark Kirill skapte overskrifter da han i oktober sa at president Vladimir Putin var utpekt av Gud til å styre Russland.

Religion må aldri brukes til å legitimere krigens ondskap, og Gud må aldri holdes som gissel av mennesker som tørster etter makt — Pave Frans

RAZZIAER: Ukrainas nasjonale sikkerhetsbyrå (SSU) la for kort tid siden ut bilder av razziaer i ortodokse kirker i landet. Bakgrunnen er frykten for at patriark Kirill, overhodet i den russiskortodokse kirke har brukt søsterkirken i Ukraina til å spre propaganda. (Security of Ukraine(Pressefoto/Security service of Ukraine/Pressefoto )

Begrensninger

Ukrainas sikkerhetsbyrå ønsker med bildene å fortelle verden at den ortodokse kirken i Ukraina har blitt utsatt for undergraving og spionasje.

Både tilhengere og kritikere av den ortodokse kirken i landet diskuterer om tingene myndighetene har funnet er ufarlige – eller om de faktisk øker mistanken om at kirken til tross for at de har tatt et offentlig oppgjør med Moskva-patriarkatet og Kirill etter at krigen brøt ut, skriver nyhetsbyrået AP.

Etter avsløringene har Ukrainas president gjort det klart at myndighetene ønsker å legge begrensninger på virksomheten til religiøse organisasjoner i landet med tilknytning til Russland.

NTB har meldt at Volodymyr Zelenskyj i talen for to uker siden har sendt et forslag til nasjonalforsamlingen om å forby virksomheten til denne type religiøse organisasjoner.

Zelenskyj sa også at Ukrainas etteretningstjeneste bør trappe opp arbeidet med å avdekke og stanse russisk infiltrering i religiøse rom i landet.

Russia Ukraine War Churches GUDSTJENESTE: Metropolitt Oleksandr i den ukrainsk ortodokse kirke holder en gudstjeneste med andre geistlige inne i en kirke under en blackout forårsaket av nylige russiske rakettangrep, i Kyiv. I den russisk-ortodokse kirken er metropolitt betegnelsen for en «overbiskop», som står i rang mellom biskop og patriark. (Efrem Lukatsky/AP)

Kirkene i Ukraina

Fram til 1990 var alle ortodokse i Ukraina underlagt Moskva-patriarkatet (MP). Da Sovjetunionen ble oppløst, fikk Den ukrainske ortodokse kirke stor grad av indre selvstyre, men beholdt båndene til Moskva.

Krefter i Ukraina har siden 1991 ønsket å opprette en selvstendig ortodoks kirke uten bånd til patriarken i Moskva.

Ukrainas ortodokse kirke ble stiftet i 2018 av to utbryterkirker, og ble raskt anerkjent som autokefal (uavhengig) av Det økumeniske patriarkatet i Konstantinopel.

Dette førte til brudd mellom den russiske kirken og de ortodokse kirkene som tok nykommeren inn i varmen.

I mai holdt den MP-tilknyttede kirken i Ukraina et kirkemøte, der det var knyttet spenning til om den ville bryte båndene til patriarken i Moskva.

Kirkemøtet fordømte krigen, men unnlot å legge ansvaret på Russland. Noen entydig løsrivelse ble ikke utfallet. Kirkemøtets vedtak var kritisk i omtalen av rivalen Ukrainas ortodokse kirke.

Ikke bli Putins altergutt

Også lederen i den katolske kirke, Pave Frans, har kommet med krass kritikk av patriark Kirills kraftige støtteerklæringer til Russlands president. I september holdt han en tale ved en tverreligiøs konferanse.

I talen utfordret paven alle religiøse ledere til å stå sammen i fordømmelsen av krig.

Det er et nasjonalt selvmord når regjeringen baktaler en stor del av sitt eget folk — Mykolay Danylevich, prest

– Religion må aldri brukes til å legitimere krigens ondskap, og Gud må aldri holdes som gissel av mennesker som tørster etter makt, sa paven til imamene, patriarkene, rabbinerne og muftiene som var samlet.

– La oss aldri rettferdiggjøre vold. La oss aldri tillate at det hellige blir utnyttet av det verdslige. Det hellige må aldri støtte oppunder makt, og makten må heller ikke understøtte det hellige, sa paven videre, i følge NTB.

Paven har tidligere åpent kritisert patriark Kirills støtte til krigen og advart ham mot å bli «Putins altergutt».

Russia Orthodox Easter SKAPTE OVERSKRIFTER: Patriark Kirill skapte overskrifter da han i oktober sa at president Vladimir Putin var utpekt av Gud til å styre Russland. (Oleg Varov, Russian Orthodox Church Press Service /AP)

Presidenten avviser press

President Volodymyr Zelenskyjs tale, og de nylig gjennomførte razziaene fra ukrainsk etteretningstjeneste, illustrerer det økte presset den ukrainske regjeringen legger på den ukrainske ortodokse kirken. Alt dette mens den brutale russiske invasjonen går inn i den 10. måneden av en krig som har hatt religiøse undertoner fra starten av.

Fremtredende ledere i den ukrainske ortodokse kirken er skeptiske til grepene fra regjeringen for å begrense, og eller forby, bånd til russiske religiøse organisasjoner. De mener kirken lojalt har støttet Ukraina fra starten av krigen, og at slike grep fra regjeringen bare vil gi en ny propagandaseier til russere som hevder å forsvare Ukrainas ortodokse mot forfølgelse.

– Det er et nasjonalt selvmord når regjeringen baktaler en stor del av sitt eget folk, sier prest Mykolay Danylevich, som ofte har tjent som talsmann for den ukrainske ortodokse kirken til AP.

Til tross for talen Volodymyr Zelenskyj nylig holdt, og det faktum at etterretningsmyndighetene i Ukraina hevder å ha søkt gjennom 350 religiøse steder i landet i løpet av den siste måneden, sier presidenten at det nye lovforslaget ikke skal begrense kristne i landet.

– Vi vil sikre åndelig uavhengighet. Og vil aldri tillate noen å bygge et verdslig imperium i den ukrainske sjelen, sier Zelenskyj.