Martin Aarflot overtar toppjobb i Mercy Ships

Aarflot har vært fungerende daglig leder i hjelpeorganisasjonen i hele 2022 etter at Roger Vassnes ba om et års permisjon for å jobbe i familiebedriften. Det skriver KPK.

Vassnes sa imidlertid opp i høst, og styret i Mercy Ships Norge lyste da ut stillingen. Nå er Aarflot, som tidligere var innsamlingsleder, fast ansatt i den posisjonen han har vikariert i siden 1. januar. Han overtar formelt 1. januar, 2023.

Tidligere har Aarflot jobbet med innsamling i en rekke organisasjoner. Tidlig på 2000-tallet var han ansatt i Misjon Uten Grenser, deretter i Mission Aviation Fellowships norske avdeling som både innsamlingsleder og daglig leder. I en kortere periode var han markedssjef i Misjonsalliansen før han i 2020 ble innsamlingsleder i Mercy Ships som har sitt norske kontor i Kristiansand.

Organisasjonen, som drifter to store hospitalskip, har ifølge Aarflot tredoblet sine gaveinntekter siden 2019. Da er ikke bistandsmidler kanalisert via Norad regnet med.

Gaveinntektene er gått opp fra omkring 10,5 millioner kroner i 2019 til rundt 33 millioner i 2022.

– Ligger det an til fortsatt vekst?

– Ja. Samme dag som Norge stengte ned på grunn av pandemien, sto vi klare med den største markedskampanjen Mercy Ships noen gang har hatt. Vi lurte på hva vi skulle gjøre, men valgte å sende ut 240.000 brev, og det var svært vellykket, sier Aarflot til Kristelig Pressekontor.

Han sier mange organisasjoner og bedrifter dempet sin markedsaktivitet ved inngangen til pandemien våren 2020, og det gjorde at avisannonsene Mercy Ships kjørte, fikk ekstra stor oppmerksomhet.

– Vi fikk voldsom respons og har økt antallet givere fra 3.000 til 16.000 på tre år. Selv om alle disse ikke er faste givere, er det fremdeles en voldsom vekst, og det kan tilskrives den investeringen vi gjorde, mener Aarflot som melder at gavebeløpene i snitt er noe mindre nå både fra private givere og bedrifter, men at inntektene totalt har økt også i år.

Medregnet Norad-bistanden passerer Mercy Ships Norge i år 50 millioner på inntektssiden for først gang i sin historie. Aarflot har tro på at gaveinntektene skal nærme seg 35 millioner i år når alt er registrert.

– Men vi er fortsatt ikke halvveis til potensialet vårt, og vi har hårete ambisjoner. Fram mot 2030 er målet å samle inn 100 millioner kroner i året i Norge, sier den nye daglige lederen.

