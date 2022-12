Ble kastet ut: UDI vil se på saken på nytt

Vårt Land har tidligere skrevet om ekteparet Joel og Rhonda Harmon som fikk avslag på søknaden om oppholdstillatelse i Norge fordi de manglet mastergrad og tilstrekkelig inntekt.

Det amerikanske ekteparet har det siste året jobbet som offiserer i Frelsesarmeen i Levanger i Trøndelag. Familien på fire har allerede forlatt landet.

Tar saken opp igjen

Nå vil derimot Utlendingsdirektoratet (UDI) se på saken på nytt, skriver Dagen.

– Etter at vi fattet vedtaket i denne saken, er vi blitt oppmerksom på andre tidligere lignende saker, og vi vil se på Joels sak på nytt i lys av disse, sier Paul Skoglund, leder i UDI Opphold til Dagen.

Han forklarer at det er et generelt krav om at religiøse ledere må ha utdannelse på masternivå for å få opphold, men påpeker at det skal være rom for skjønn.

– Når utdannelsen avviker fra dette, slik som i Joels sak, vil det være en vurderingssak om utdannelsen er tilstrekkelig for en oppholdstillatelse som religiøs leder, sier han.

Har vært i Norge før

Ekteparet Harmon har jobbet i Norge tidligere. Da fikk paret innvilget oppholdstillatelse. UDI begrunnet avslaget denne gang med to forhold: Ekteparet har ikke mastergrad eller tilsvarende i religion. Og inntekten hos Frelsesarmeen er for lav.

Nestleder i Frelsesarmeen i Norge, oberst Bente S. Gundersen, sier til Dagen at de ønsker en gjennomgang av UDIs praksis velkommen.

Generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd reagerte kraftig da avslaget først kom.

– Det er komplett uforståelig at UDI oppgir kompetansekravet som direkte årsak, sa han til Vårt Land.

For ordens skyld: Vaktsjef Ole Kåre Eide er medlem av en annen menighet i Frelsesarmeen enn den ekteparet Joel og Rhonda Harmon tilhører.