Stortingsrepresentanten og partiets tidligere leder mener kunnskapsministeren fører en retorikk og politikk med ønske om å «ta» store kommersielle barnehager.

– Men konsekvensen av politikken er dramatisk for små ideelle barnehager, sier Kjell Ingolf Ropstad til Vårt Land.

Norge får stadig færre menighetsbarnehager. I 2015 var tallet 70. Nå er det kommet ned i 50, opplyser KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter til Vårt Land.

«Enkelt å skyve»

Fredag fortalte Vårt Land om Nordstrand kirkes barnehage i Oslo som skal bygge en ny barnehage. Men nå kan et lovkrav velte byggingen:

– Jeg ber innstendig om at ordningen med at barnehager skal bli selvstendig rettssubjekt ikke settes i verk 1. januar og utsettes inntil konsekvenser er utredet for barnehager eide av sokn i Den norske kirke, sa byggekomitéleder Bjarne Neerland. Han er også styreleder i barnehagen.

Ropstad er enig:

– Det burde være enkelt for statsråden å skyve på dette kravet til regelverket er tilpasset menighetsbarnehagene.

Nordstrand kirkes barnehage MENIGHETSBARNEHAGE: Bjarne Neerland er styreleder og byggekomitéleder i Nordstrand kirkes barnehage. Bente E. Meier er styrer i barnehagen. (Erlend Berge)

Må bli egne selskap

I juni vedtok Stortinget en strammere barnehagelov. Målet til regjeringen er å regulere private barnehager strengere, og særlig store barnehagekonsern.

Fra 1. januar vil det ikke være mulig å samle mange barnehager i ett stort selskap. Alle private barnehager må opprettes som egne rettssubjekt, altså bli aksjeselskap, og levere egne regnskap.

Norge har rundt 2.900 private barnehager, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Lovendringen har en høy pris, har de private barnehagene regnet ut. 61 millioner kroner i engangskostnad og 103 millioner i årlige kostnader, melder Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Private barnehager

Om lag 140.000 barn går i Norges vel 2.800 private barnehager, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Barnehagene får like mye tilskudd som de kommunale til barnehagedrift. I 2020 utgjorde det samlede offentlige tilskuddet til private barnehager 23 milliarder kroner, mens foreldrebetaling utgjorde 4 milliarder.

Jeg frykter dette er slutten for mange ideelle — Kjell Ingolf Ropstad, KrF

Ødeleggende for menighetsbarnehagene

Regjeringen tar penger fra barna, for å øke byråkratiet, mener KrF.

– Barnehagesektoren trenger ikke hundrevis av nye aksjeselskap, men fortsatt satsing på pedagog-tetthet og kvalitet for barna. Vi trenger å ta vare på det gode samarbeidet mellom ideelle, private og offentlige tilbud. Mangfold er bra, og foreldrenes mulighet til å velge et tilbud som passer deres barn er fortsatt like viktig, sier Ropstad.

Han opplever at kravet om selvstendig rettssubjekt er spesielt ødeleggende for menighetsbarnehagene.

– Jeg frykter dette er slutten for mange ideelle. Og hvis dette ødelegger for den flotte barnehagen på Nordstrand, og det imponerende arbeidet som er lagt ned for å bygge ny barnehage, er det provoserende.

Fire av ti med underskudd

I november la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram de økonomiske resultatene for private barnehager for 2021. Tallene viser at 1.787 barnehager gikk i pluss, mens 1.009 gikk i minus i fjor.

Holder man enkeltpersonforetakene utenfor regnestykket, hadde 39,2 prosent av barnehagene negativt årsresultat, sier SSB.

– Når fire av ti barnehager går med underskudd, står dette i skarp kontrast til de ideologisk motiverte fortellingene om en sektor som flyter over av penger, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL i en pressemelding.