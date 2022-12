FN: Bistand skal unntas fra sanksjoner

Resolusjonen for å unnta humanitær bistand fra sanksjoner ble vedtatt med 14 av Sikkerhetsrådets stemmer. Bare India stemte avholdende, melder nyhetsbyrået DPA.

Den bindende resolusjonen gjør det klart at midler som trengs til humanitære formål, ikke kan fryses av land eller allianser. Det er for å sikre at slik bistand til støtte for humanitære behov kommer fram.

Resolusjonen ble lagt fram av USA og Irland. Norge var medforslagsstiller, og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at resolusjonen vil bidra til å redde liv og lindre lidelser for mennesker i områder med væpnet konflikt.

– Å sikre tilgang for humanitær bistand og beskytte sivile har vært en prioritet for Norge i alle diskusjoner om FNs sanksjonsregimer. Det er viktig å unngå utilsiktede negative konsekvenser av sanksjonene, sier hun.