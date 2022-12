Stoltenberg: Frykter at Ukraina-krigen skal spre seg til en storkrig mellom Nato og Russland

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Jeg frykter at krigen i Ukraina skal komme ut av kontroll, og spre seg til en storkrig mellom Nato og Russland, sier Stoltenberg til programleder Anne Lindmo i fredagens Lindmo-sending på NRK.

Han legger til at han er trygg på at dette skal unngås fordi Nato har økt sitt nærvær øst i alliansen, og at Russlands president Vladimir Putin ikke skal tvile på Natos evne til å forsvare Nato-land.

– Han vet at det er én for alle og alle for én. Natos viktigste oppgave er å hindre full krig i Europa, og det er noe vi jobber med hver eneste dag, sier Nato-sjefen.