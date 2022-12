Kanye Wests æresdoktoratet er trukket tilbake

Avgjørelsen ble tatt etter at West, nå kjent som Ye, har kommet med flere antisemittiske og rasistiske uttalelser. Nylig hyllet han Adolf Hitler på et ytre høyre-talkshow, og han ble kastet ut fra Twitter etter å ha postet et hakekors.

– The School of the Art Institute of Chicago fordømmer Kanye Wests antisvarte, antisemittiske, rasistiske og farlige uttalelser, spesielt dem som er rettet mot svarte og jødiske samfunn. Handlingene hans er uforenlige med SAICs oppdrag og verdier, sier skolens talsperson Bree Witt.