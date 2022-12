Fylkesnes sier nei - vil ikke bli ny leder i SV

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Bare en ekstraordinær situasjon, som at ingen andre kandidater melder seg på, kan gjøre ham aktuell for ledervervet, sier han til Klassekampen.

Formuleringen 47-åringen fra Tromsø har brukt, er at han «er skeptisk til å stille seg til disposisjon». Men i praksis gjør han det nå klart at valgkomiteen, som leder arbeidet med å finne Audun Lysbakkens etterfølger, kan se bort fra ham.

I tillegg til Fylkesnes har nestleder Kirsti Bergstø, samt finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski vært nevnt som ny leder.

– Jeg var veldig åpen om dette til valgkomiteen. Jeg sa at jeg har skepsis til å stille meg til disposisjon fordi det er noe helt annet å bli leder av et mellomstort parti i norsk politikk i dag enn for 10 eller 20 år siden. Trykket er av en helt annen art, det tar hele livet, sier Fylkesnes.

Tidligere i november kunngjorde Lysbakken at han ikke stiller til gjenvalg på SVs landsmøte til våren. Lysbakken har ledet partiet siden 2012.

Valgkomiteen har gitt lokal- og fylkeslag frist til 20. desember med å komme med innspill til ny partileder.