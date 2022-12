Tre menn siktet for kroppsskade i Bergen – politiet leter etter mann de regner med er skadd

Det skriver Bergens Tidende og Bergensavisen.

– Det viktigste nå er at vi finner vedkommende. Vi er litt bekymret for at en person kan ligge skadd et sted, sier politiadvokat Linn Søfteland i Vest politidistrikt til BA.

Det var klokka 4.35 natt til torsdag at politiet i Bergen rykket ut til et nabolag i Landås i forbindelse med at de hadde fått en telefon om en mulig knivstikking i tilknytning til en leilighet. Politiet fant blodspor flere steder, og samtidig ble tre personer anholdt.

Alle de tre er bergensmenn, ifølge politiet, én i 30-årene og to i 20-årene. Torsdag formiddag kunne Søfteland opplyse at de tre har fått status som siktede i saken, anklaget for kroppsskade eller medvirkning til det, skriver BT.

Situasjonen da avisen snakket med politiadvokat Søfteland i 12-tiden torsdag, var at politiet leter etter en ikke navngitt mann som de regner med er skadd.

– Hovedteorien er at vi leter etter én skadd person, en mann, som vi ikke vet hvem er. Han bor ikke i den aktuelle leiligheten, det vet vi. For å finne ut hvem dette er, prøver vi å få informasjon ut av de pågrepne og snakker med vitner, sier hun.

Leteaksjonen etter den fornærmede startet kort tid etter at hendelsen fant sted. I morgentimene torsdag meldte politiet at de hadde funnet den de antok var den fornærmede, en mann i 20-årene. Det viste seg ikke å stemme.

