Posten med rekordmange pakker under Black Week

Totalt har Posten håndtert over fem millioner pakker i løpet av en halvannen uke, melder de selv i en pressemelding. Det innebærer en økning på 11,4 prosent fra samme periode i fjor.

– Et tegn på at en stor andel av julehandelen er flyttet til november og nettbutikkene, sier Hans-Øyvind Ryen, konserndirektør i Posten Norge.

– Volumet av pakker fra nettbutikkene er en temperaturmåler som sier mye om hvordan de norske handlevanene ble endret under pandemien og hvordan dette nå har etablert seg, fortsetter han.

For å håndtere de store mengdene med pakker og post som er forventet før og opp mot jul, har Posten hentet inn rundt 800 ekstra medarbeidere. For å få innenlandspakkene fram før jul, anbefaler Posten at man sender dem før 16. desember.