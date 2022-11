Regjeringen gir 100 millioner kroner mer til kriminalomsorgen

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) delte nyheten fra talerstolen på LOs kartellkonferanse i Gol onsdag kveld, til applaus fra salen.

Pengene gis på 2022-budsjettet under den såkalte nysalderingen, som kommer på fredag.

Ansatte i kriminalomsorgen har lenge tatt opp problemer med underskudd og dårlig økonomi i fengsler etter flere år med såkalte ostehøvelkutt fra Solberg-regjeringen.

Flere tok opp dette fra talerstolen på konferansen før Støre kom med gladmeldingen.

– Du har arvet Jonas, visste du det? Du har arvet etter Erna. Hun etterlot seg en rønne. Og Riksrevisjonen var på befaring og kom med knusende kritikk av departementene med ansvar for Kriminalomsorgen, Nav, skole og helse. De har ikke klart å gjøre oppdraget sitt, sa leder i Asle Aase i fengsels- og friomsorgsforbundet.

Støre noterte flittig under innlegget hans.

– Samfunnstryggheten blir svekket hvis disse etatene ikke klarer å levere på oppdraget sitt, sa Aase, som la til at han hadde tro på at Støre skulle ordne opp og fortsette gjenreisningen av kriminalomsorgen.

Nå er Aase strålende fornøyd med ekstrabevilgningen, som han mener var helt nødvendig. Han takket statsministeren personlig etter talen.

– Vi har nådd fram med budskapet om at vi er i en alvorlig situasjon etter år med nedbygging. Dette kom på riktig tidspunkt. Vi har en bedre trygghet for at vi klarer dette året. Dette var veldig, veldig, bra av Støre, sier han til NTB.