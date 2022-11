Minst seks drept og 53 såret i eksplosjonen i Istanbul

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Byens guvernør Ali Yerlikaya opplyser på Twitter at eksplosjonen skjedde 16.20, lokal tid søndag (14.20 norsk tid).

– Eksplosjonen var et forrædersk angrep og gjerningsmennene vil bli straffet, sa Erdogan til journalister kort tid før han dro til G-20-toppmøtet i Indonesia søndag.

Fire mennesker døde på stedet og to på sykehuset, la presidenten til.

Folk løp i panikk

Store styrker fra tyrkisk politi er på stedet og har evakuert området av frykt for flere bomber. En video som er lagt ut i sosiale medier viser flammer som slår opp og et høyt smell, noe som fikk fotgjengere til å snu og løpe vekk i panikk.

Andre viser ambulanser, brannbiler og politi på stedet. I sosiale medier fortelles det at skoddene dras for i butikkene og at gater stenges.

Tyrkias tilsynsmyndighet for mediene har innført midlertidige restriksjoner på rapportering om eksplosjonen, et grep som forbyr bruk av nærbilder og bilder av eksplosjonen. Det har blitt innført lignende forbud ved angrep og ulykker i landet tidligere.

På historisk grunn

Eksplosjonen fant sted i gågaten Istiklal nær Taksimplassen, en stor handlegate hvor også mange turister ferdes. Et stort antall ambulanser og andre utrykningskjøretøy kan sees i området.

Taksimplassen har vært skueplass for en rekke viktige hendelser i løpet av den tyrkiske republikkens snart 100 år lange historie, blant annet i 1977 da høyreekstremister åpnet ild og drepte 37 deltakere i et 1. mai-tog.

I 2013 var plassen preget av massedemonstrasjoner mot regjeringen, og tyrkiske sikkerhetsstyrker slår fra tid til annen ned på forsøk mot å demonstrere der.