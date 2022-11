Korrupsjonstiltalte Netanyahu bedt om å danne regjering i Israel

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Jeg er selvfølgelig klar over det faktum at det pågår rettslige prosesser mot Netanyahu, og jeg bagatelliserer ikke dette i det hele tatt, sier Herzog.

Tre år har gått siden Netanyahu ble tiltalt for tillitsbrudd, bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser, men godt hjulpet av dyktige advokater og politisk allierte i rettsvesenet har han lykkes med å trenere rettssaken.

Netanyahu har anledning til å fungere som regjeringssjef mens han forsvarer seg mot anklagene i retten, understreker Herzog.

Vant valget

Netanyahus høyreparti Likud vant valget 1. november og fikk 31 representanter i nasjonalforsamlingen. Med støtte fra to ultraortodokse og to ytterliggående høyrenasjonalistiske partier har han støtte fra 64 av de 120 representantene i nasjonalforsamlingen, og det var derfor ventet at han ville få regjeringsoppdraget.

Netanyahu har nå 28 dager på seg til å fordele postene og presentere en ny regjering, og han kan få ytterligere 14 dager dersom dette er påkrevd.

Den nye regjeringen vil ifølge israelske observatører bli den mest høyrevridde i landets historie. Flere kontroversielle skikkelser på ytre høyre fløy vil trolig få plass, blant dem Itamar Ben-Gvir og Bezalel Smotrich.

Hyller massedrapsmann

46 år gamle Ben-Gvir har vært siktet for ordensforstyrrelse, ulovlige demonstrasjoner og voldsbruk over 50 ganger de siste årene. Han omtaler ofte arabere som terrorister og har tatt til orde for å fordrive palestinerne fra den okkuperte Vestbredden der han selv bor i den ulovlige bosetningen Kiryat Arba utenfor Hebron.

Kristne har han omtalt som «blodtørstige vampyrer» og vil nekte dem å feire jul i Israel, og han er en uttalt disippel av Meir Kahane, den høyreekstreme rabbineren som fikk Kach-partiet sitt forbudt og som ble dømt for terrorisme i Israel.

Ben-Gvir har også hyllet den israelske massedrapsmannen Baruch Goldstein som i 1994 drepte 29 muslimer i bønn i Ibrahimi-moskeen i Hebron, og han hadde inntil nylig et bilde av Goldstein hengende på stueveggen.

Provoserer USA

Nylig var han også til stede ved en minneseremoni for Kahanes forbudte parti, noe som provoserte USA.

– Å feire minnet til en terrororganisasjon er avskyelig. Det fins ingen andre ord, sa det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price i forrige uke.

Ben-Gvir har gjort det klart at han sikter på posten som sikkerhetsminister, som vil gi ham kontroll over det israelske politiet.

Minst like ytterliggående Bezalel Smotrich gjør krav på posten som forsvarsminister, og har sammen med Ben-Gvir tatt til orde for lovendringer og reformer som på drastisk vis vil innskrenke rettsvesenets uavhengighet i Israel.

Smotrich har ikke lagt skjul på at ett av målene med dette er henleggelse av korrupsjonssaken mot Netanyahu.





