Støre etter elendige målinger: – Jeg ble nedslått

Arbeiderpartiet har sett den ene svake meningsmålingen etter den andre, og de siste månedene har partiet ligget under 20 prosent i snitt. Denne uken kom Dagsavisen og FriFagbevegelse med en måling som sendte Arbeiderpartiet ned på 16,9 prosent.

– Det er veldig dårlige tall, sier Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

– Jeg ble nedslått av det, sier Støre som legger til at han er forberedt på at målinger går opp og ned, men at det er alvorlig at de ligger godt under 20 prosent.

– Vi må gå i oss selv, grundig, i måten vi jobber på. Både i regjering, måten vi forvalter det ansvaret vi har nå, og måten vi jobber som lag. Og det har vi begynt med, allerede før denne dårlige målingen kom.

– Tar du sånne målinger personlig?

– Ja det ville vært rart som leder å ikke gjøre det, for det mener jeg er et lederansvar. Så har jeg alltid sagt at når det er dårlige målinger, at det som gjør vondt for meg, er alle de der ute i partiet vårt som står på frivillig som er inspirert av de verdiene vi tror på.

– Når det kommer så dårlige målinger, så er det en nedtur.

