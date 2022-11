Stoltenberg: – Fortsatt sterk støtte til Ukraina i USA

– Det er helt klart at det er sterk støtte på tvers av partigrensene i USA for fortsatt støtte til Ukraina, og det har ikke endret seg, sa Stoltenberg på et pressetreff etter et møte med Storbritannias ferske statsminister Rishi Sunak.

Det har vært misnøye med den store økonomiske støtten til Ukraina i den amerikanske befolkningen idet USA selv går gjennom vanskelige økonomiske tider, og en rekke republikanere har lovet å sette en stopper for pengebruken.

Generalsekretæren er den første utenlandske lederen til å besøke Sunak siden sistnevnte ble statsminister for drøyt to uker siden. Torsdag reiser han videre til Italia, heter det i en Nato-uttalelse.

Stoltenberg bekreftet også at det neste Nato-toppmøtet skal finne sted i Litauen i juli.