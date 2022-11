Dette skjedde i natt

Opptellingen i gang i USA

Opptellingen etter mellomvalget i USA pågår for fullt. Da klokken var nærmere 6 i dag morges norsk tid, var det ennå ikke noe klart bilde rundt sammensetningen av Kongressen. Men professor Stephen J. Farnsworth ved University of Mary Washington mener at det ikke ligger an til noen brakseier for Republikanerne, slik både målinger og historien kunne antyde.

– Vanligvis blir presidentens parti knust i mellomvalget. Resultatene så langt tyder på at det ikke blir noen rød bølge, kanskje blir det noen små, røde drypp som redder Republikanerne, sier han til NTB. Rød er Republikanernes farge i USA.

Jordskjelv i Nepal

Minst seks personer mistet livet i et jordskjelv i den vestlige delen av Nepal i natt. De seks omkom da huset deres raste sammen i en fjellandsby. Flere andre ble skadd.

Skjelvet kunne føles helt til Indias hovedstad New Delhi, 400 kilometer lenger vest. Det hadde en styrke på 6,6, ifølge Nepals jordskjelvinstitutt. Amerikanske USGS målte skjelvets styrke til 5,6.

HRWs nettsted åpent i Egypt

Nettstedet til Human Rights Watch (HRW) er tilgjengelig i Egypt igjen etter fem års forbud.

HRW ønsker den egyptiske regjeringens beslutning velkommen. Den finner sted samtidig som verdens øyene er rettet mot FNs pågående klimakonferanse COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypt.

Aktivister limte seg fast i Warhol-kunstverk

Klimaaktivister limte seg i natt norsk tid fast til et Andy Warhol-kunstverk på nasjonalgalleriet i Australias hovedstad Canberra.

Warhols berømte «Campbell's Soup»-kunstverk var uskadd etter hendelsen der aktivistene limte fast hendene sine, ettersom det var beskyttet med gjennomsiktig deksel.

Musk selger Tesla-aksjer

Tesla-sjef Elon Musk har solgt 19,5 millioner aksjer til en verdi av nærmere 4 milliarder dollar. Det fremgår av dokumenter fra det amerikanske finanstilsynet SEC (Securities and Exchange Commission).

Musk kjøpte nylig Twitter for 44 milliarder dollar, om lag 440 milliarder kroner, et oppkjøp han i stor grad finansierer ved å selge Tesla-aksjer.

Luftangrep i Syria

Minst ti personer er drept i et luftangrep mot en kjøretøykolonne som fraktet drivstoff over grensen fra Irak til Syria, ifølge paramilitære grupper i området. Rundt 15 lastebiler i kolonnen ble truffet i angrepet etter å ha krysset grensen fra Irak til Syria nær al-Qaim, ifølge to paramilitære talsmenn.

Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det er heller ikke klart hvor kolonnen kom fra. Men ifølge de paramilitære kildene var det iranere blant de drepte.

