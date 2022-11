---

«Skal du spise, ta med 15 dollar til buffeten». Andre etasje på John Henrys Grill fylles sakte opp torsdag kveld når republikanerne i byen har sitt månedlige møte.

Den lokale partilederen Jamie Palmer har store forventninger, for det er en av deres egne som alle har kommet for høre.

Marjorie Taylor Greene STJERNA: Den lokale partilederen Jamie Palmer introduserer den lokale stjerna i byen Rome: Marjorie Taylor Greenes skal snakke til velgerne. (Foto: Erlend Berge)

Marjorie Taylor Greene har vært kongressrepresentant siden 2020. På under to år har hun gått fra å være en ukjent konspirasjonsteoretiker og aktivist til å bli en profilert, kontroversiell kjendis som kommer stadig nærmere maktsentrum i Det republikanske partiet. Og vinner republikanerne majoriteten i Representantenes Hus etter valget 8. november, vil hun sannsynligvis bli en av dem som former partiets politiske agenda fremover.

Taylor Greene er kjent for knallhard, kompromissløs retorikk. Tilhengerne mener hun sier det som det er, er tydelig og ikke redd for noe. Motstanderne mener hun er farlig, at hun er splittende og oppildner til vold med sin språkbruk på sosiale medier.

Marjorie Taylor Greene

Amerikansk bedriftseier og politiker, kjent for sin våpenaktivisme og åpen støtte til konspirasjonsteorier.

Representerer Georgias 14. distrikt. Ble overraskende valgt i 2020. På valg igjen etter bare to år.

I 2021 vedtok et flertall i Representantenes hus å fjerne henne fra alle komiteer, på grunn av sin støtte til politisk vold og ekstremistiske uttalelser. 11 republikanere stemte for, sammen med alle demokratene.

Årets mellomvalg i USA gjennomføres 8. november. Annethvert år avgjør velgerne hvem som får flertallet i begge kamrene i Kongressen – Representantenes hus og Senatet.

– Hun er så vanlig, og det er forfriskende. Vi møter henne i matbutikken, på gata. Det er her hun bor. Når hun ikke er på valgkamp, kommer hun gjerne hit på møtene som vanlig deltager. Hvis hun har tid, sier Palmer.

Han hiver i seg middag fra buffeten, før MTG, som hun gjerne kalles, ankommer. To sikkerhetsvakter passer på øverst i trappa.

Marjorie Taylor Greene SINE EGNE: Lokale republikanere klapper for Marjorie Taylor Greenes mange uttalelser denne kvelden. Når hun snakker om Joe Bidens mentale helse, høster hun latter. (Foto: Erlend Berge)

I valginnspurten er hun på en «Let´s talk»-turné i delstaten. Byen Rome, nordvest i Georgia, ligger i det 14. kongressdistrikt, som Greene representerer. Her stemte 73 prosent av velgerne på Donald Trump ved presidentvalget i 2020.

Ingen som er her må overbevises om hvilket parti de skal stemme på. Hennes viktigste poeng, sier hun, er at de faktisk møter opp på valgdagen, eller forhåndsstemmer:

– Flood the polls.

Dette er en marsjordre: Stem republikansk.

Ber for godt valg

Men før det, har alle reist seg for å sverge troskap til flagget, og lederen Jamie Palmer leder tilhørerne i bønn om at republikanerne gjør et godt valg.

BØNN: Alle møter starter med bønn. Lederen ber for at republikanerne gjør et godt valg 8. november. (Foto: Erlend Berge)

Mener Trump vant

Den 48 år gamle selverklærte, kristne nasjonalisten er blitt et fenomen, og hun er klar over det. Da hun overraskende ble valgt for to år siden, møtte hun sterk kritikk – også fra republikanere. Mitch McConnell, som da var partiets mektige majoritetsleder, kalte uttalelsene hennes som en trussel og en «kreftsvulst for partiet».

– En person som har antydet at kanskje det ikke var noe fly som traff Pentagon 11. september, at grusomme skoleskytinger var iscenesatt, og at Clinton-paret fikk JFK juniors fly til å styrte, tilhører ikke virkeligheten, sa McConnell da.

Bakgrunnen var blant annet at Greene har støttet konspirasjonsteorien QAnon. Hun har også gjentatt tidligere president Donald Trumps ubegrunnede påstander om valgfusk.

Marjorie Taylor Greene EKSTREM: Motstanderne hennes mener MTG, som hun kalles, er ekstrem. På valgplakatene står : Stopp kommunismen». Representanten var en av de første som gikk fra å kalle demokrater for kommunister, og ikke sosialister. Flere har fulgt dette etterpå. (Foto: Erlend Berge)

– Greenes metamorfose fra paria til en posisjon hvor hun utvilsomt har innflytelse, er en studie i republikansk politikk i Trump-æraen.

Slik beskriver Robert Draper fenomenet Taylor Greene i en artikkel i New York Times, hvor han har fulgt henne over en lang periode, og intervjuet henne flere ganger. Draper har nylig kommet med boka Weapons of Mass Delusion: When the Republican Party Lost Its Mind.

Flertallet av republikanske kandidater som stiller til valg nå, har enten uttalt tvil om valget i 2020 ble gjennomført rett, eller sagt rett ut at valget var stjålet. Nå er det heller ikke mange sentrale republikanske politikere som åpent kritiserer Greene lenger.

Marjorie Taylor Greene FLAGG: Før møtet starter, reiser alle seg, holder høyre hånd på hjertet og sverger troskap til flagget. (Foto: Erlend Berge)

«Invasjon av illegale immigranter»

Er det noen som har kommet til John Henrys Grill som ikke støtter alle hennes ekstreme synspunkter, viser de det ikke. De klapper og ler, særlig når det er snakk om Joe Biden: «Han er i Det hvite hus, men det er ikke sikkert han vet det selv». Og: «Han er ikke mentalt kompetent til å være president».

De humrer når hun antyder at Nancy Pelosi, leder av Representantenes hus, drikker for mye rødvin, og at Joe Bidens sønn, Hunter, bruker kokain. Taylor Greene snakker ofte om Nancy Pelosi, også denne torsdagskvelden.

I 2019 likte hun en Facebook-status hvor det sto at «en kule i hodet ville vært raskere» for å bli kvitt Nancy Pelosi. Hun har sagt at Pelosi er en forræder som må stilles for riksrett, og at straffen for riksrett kan være dødsstraff. Så da Nancy Pelocis ektemann Paul ble angrepet med øks i sitt hjem natt til fredag, fikk Taylor Greene massiv kritikk på sosiale medier: Du og dine meningsfeller har skyld i dette.

ROME: Vårt Land var med da Marjorie Taylor Greene møtte sine velgere på grasrota i Rome, nord i Georgia.

Forvirrede unge

På John Henrys Grill snakker Marjorie Taylor Greene lenge om unge som har lært at de kan endre kjønnsidentitet: Det er ikke naturlig, de har lært det gjennom sosiale medier og progressive lærere. Kirurgiske inngrep blir gjort på 14-15-åringer, hevder hun, uten at foreldrene kan gjøre noe med det. Og medisinindustrien tjener milliarder på pubertetsblokkende medikamenter.

Hun er også innom om den økonomiske krisen i landet, korona, vaksiner, og at hun heller vil forsvare egne grenser enn Ukrainas grenser.

Marjorie Taylor Greene RETORIKK: – Jeg har sagt hva jeg mener, Washington liker ikke det, sier Marjorie Taylor Greene når hun møter velgere i Rome, nordvest i Georgia. (Foto: Erlend Berge)

En av hennes kjepphester er å stille Joe Biden for riksrett, og det gjentar hun på møtet. USAs overdose-epidemi, kombinert med «invasjonen av illegale immigranter som flommer over grensa» er grunn nok for riksrett, mener hun.

– Det største problemer er mediene, journalistene er aktivister som bruker sin posisjon til å få folk til å stemme på Demokratene.

Taylor Greene vil ikke snakke med medier i kveld heller. Bare partimedlemmer får stille spørsmål.

Marjorie Taylor Greene FORNØYD: – Hun er en vanlig kvinne, sier mangeårig medlem av representantenes hus i Georgia, Katie Dempsey. Hun er en av dem som står bak Georgias kontroversielle valglov. Freddie Stewart er vanlig velger, og mener Taylor Greene sier det som det er. (Foto: Erlend Berge)

Koselig stemning

Retorikken er tøff, men pakket inn i en nærmest hjemmekoselig, småpratende stemning denne kvelden. Hun tar noen spørsmål fra salen før hun vinker farvel med et «God bless y´all». For de over en million følgerne hennes på Twitter – og flere hundre tusen på Facebook, er budskapet det samme, men framstår hardere, mer polariserende – og det får konsekvenser.

Fikk dødstrusler etter MTG-melding

Dragartisten Benjamin Gentry i Rome fikk erfare det tidligere i sommer. Han skulle ha opplesning for barn på byens Pride-festival – den første noensinne. I en video til følgerne sine, sa Greene:

– Faren er at han også kjører Uber. Han kan plukke deg opp, så kler han seg som kvinne, leser fortellinger til barna dine og selger sexleketøy til studenter.

Hun tvitret: «Å beskytte barna dine fra en drag queen barneovergriper er ikke lovbrudd. Det er å være en god forelder».

Protecting your children from drag queen child predators is not a hate crime.



It’s being a good parent. — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) June 16, 2022

22-åringen mottok dødstrusler umiddelbart. Folk ringte ham på jobb og hjemme, og skrev på sosiale medier.

Gentry slutta å kjøre Uber, og turte nesten ikke gå i matbutikken.

Rome, Georgia. MANGE VALG: Det er mange valg som skjer 8. november. Både til Kongressen, og til politiske stillinger i delstaten. (Foto: Erlend Berge)

– En vanlig kvinne

Marjorie Taylor Greene vet hun er kontroversiell, og at velgerne hennes liker det.

– Kampen har såvidt begynt. Jeg har gitt Washington «a piece of my mind» og de liker det ikke, sier hun.

Mangeårig medlem av representantenes hus i Georgia, Katie Dempsey, er også tilstede på møtet.

– Se, hun er bare en vanlig kvinne. Og en god mor, det vet jeg, sier hun.

Samtidig er hun opptatt av at man skal kunne snakke sammen på tvers av partigrenser.

Freddie Stewart har bestemt seg for å stemme på valgdagen. Det er det tryggeste, mener han. Sist var det «mye tull» med forhåndsstemmingen. Han vil likevel ikke gå så langt som Taylor Greene, og si at valget var stjålet fra Trump.

– Det vil uansett ikke endre noe som helst.