Bollestad refser Støre for å svikte ideelle

TOK OPPGJØR: KrF-leder Olaug Bollestad angrep statsministeren i stortingssalen for at en rekke ideelle aktører på rusfeltet kastes ut i usikkerhet etter ny budsjettvri. Refser regjeringen for å sette satsinger på dataspill høyere.