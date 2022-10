Barnetrygden faller i verdi. Men SV kan ikke love at de krever økte satser

BARNETRYGD: Prisene har steget mer enn regjeringen har lagt til grunn for i statsbudsjettet. Rødt krever at satsene for barnetrygd øker. Det kan ikke regjeringens forhandlingspartner love at de vil presse gjennom.