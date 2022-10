Venstre kan vedta lokal legalisering av hasj

– For Venstre nasjonalt har ruspolitikk vært en prioritert sak de siste årene. Mange enkeltkommuner har gått foran. Det har vært en viktig måte å påvirke den nasjonale politikken, sier partileder Guri Melby til Vårt Land.

Tirsdag møtte Venstres ledertrio pressen i forkant av partiets landsmøte til helgen. Der kan det brygge opp til ruspolitisk strid.

For forslaget til lokalpolitisk plattform, som landsmøtet skal ta stilling til, går inn for å «gjennomføre prøveprosjekt med regulert omsetning av cannabis i kommuner som ønsker det».

Intern motstand: «Så vilt at det er vanskelig å ta seriøst»

Det skjer ikke uten intern motstand. Venstres fylkeslag i Møre og Romsdal, samt lokallagene i Porsgrunn og Tana, sparer ikke på kruttet når de foreslår å stryke forslaget.

«Så vilt at det er vanskelig å ta seriøst», skriver Porsgrunn Venstre, som mener forslaget «vil ødelegge for å få vedtatt rusreformen», som Venstre var pådriver for i Solberg-regjeringen.

Lokallaget mener det gir ammunisjon til anklager om at Venstres egentlige mål med rusreformen er legalisering, og ikke en generell avkriminalisering av mindre mengder narkotika.

Tana Venstre i Øst-Finnmark kaller forslaget for «et politisk selvskudd som kan ødelegge muligheten for å stille lister der vi har slike i dag».

Tror legalisering kan bli valgkampsak for Oslo Venstre

Guri Melby ønsker verken å tone flagg i spørsmålet eller kommentere kritikken fra de tre Venstre-lagene. Men partilederen tror forslaget kan være aktuell Venstre-politikk i kommuner som Oslo.

– Vi er opptatt av at kommunene og partilagene våre som ønsker det, kan gå foran. Det betyr ikke at alle Venstre-lag må gå til valg på det. Men jeg er ganske sikker på at Venstre her i Oslo, for eksempel, vil være interessert i gå til valg på noe sånt, sier Melby til Vårt Land.

Melby nevner sprøyterom og forsøk med heroinassistert behandlings, som rustiltak der lokalpolitikere har gått foran med pilotprosjekter.

GOD STEMNING: Det var avslappede Venstre-topper som møtte pressen på Stortinget i forkant av helgens landsmøte. (Gorm Kallestad/NTB)

Går lenger enn i partiprogrammet

Forslaget om lokale forsøk med legalisering går lenger enn Venstres program fra i fjor. Det satt døren på gløtt for legalisering av cannabis:

«Når det gjelder cannabis, mener vi at det foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene».

Det er stortingsrepresentant og tidligere ordfører i Eid, Alfred Bjørlo, som har ledet arbeidet med plattformen «Grønne og levende lokalsamfunn».

---

Landsmøte i Venstre

14.–16. oktober samles Venstre til landsmøte på Gardermoen utenfor Oslo. Mye er nytt:

For første gang siden 2013 samles Venstre som renspikket opposisjonsparti.

For første gang siden 2019 samles delegatene fysisk uten koronatiltak.

For første gang avholdes landsmøte på høsten. Endringen er permanent. Det er særlig ment å gi bedre tid mellom landsmøte og valg.

Høsten 2023 er det kommune- og fylkesvalg.

---

Foreslår alkohol i bokhandler og klesbutikker

Også om alkoholservering kan det bli debatt når Venstre-delegatene samles til landsmøte på Gardermoen i Viken.

Den lokalpolitiske plattformen foreslår nemlig å «åpne for at det kan gis salgs- og skjenkebevilling til bokhandler og klesbutikker osv. gitt at de retter seg mot et voksent publikum.»

Også dette foreslår Møre og Romsdal Venstre og Porsgrunn Venstre å stryke.

NY LOGO: Guri Melby flankert av nestlederne Sveinung Rotevatn og Abid Raja. I bakgrunnen er Venstres nye partilogo, som ble rullet ut tirsdag. (Gorm Kallestad/NTB)

Første år i renspikket opposisjon siden 2013

Venstre har nå gjort unna sitt første år i renspikket opposisjon siden 2013. Dette var dommen fra Guri Melby tirsdag: Støre-regjeringen må skiftes ut.

– Venstre ønsker seg tilbake i regjering, Venstre ønsker seg makt, og mener dagens regjering trenger utskiftning, sa partilederen til pressen.

Venstre har holdt seg over sperregrensen siden valget på snittet av medienes målinger, men oktober-tallene tyder på at partiet nå kan duppe under igjen.

Mener samarbeid til venstre er mindre aktuelt nå

I et stort intervju med Vårt Land før valget i fjor, åpnet derimot Melby for at Venstre på sikt også kan samarbeide med venstresiden.

– Er den døra lukket igjen nå?

– Det jeg prøvde å si i sommer var at Venstre er et sentrumsparti. Politikken vil alltid avgjøre for oss. Men nå mener jeg politikken tydelig viser at det er lite å hente for Venstre på å samarbeide med Ap og Sp, svarer Melby.

Erfaringen i Stortinget så langt, er at Venstre har mest å hente i et samarbeid med Høyre, mener Guri Melby.

– Vi er mest enige i de store utfordringene, men Høyre trenger også Venstre for å være gode nok på klima, natur og sosialt engasjement, sier hun.

Høsten 2023 er det kommune- og fylkesvalg. Neste stortingsvalg er i 2025.