Økning i utdelingen av gratis mat

– Alle grafer som viser mengde mat ut, ligger hele tiden til dels høyt over fjoråret. Vi hører historier om at der det tidligere var 300 mennesker i kø for gratis mat, er det nå 500, sier Cristiano Aubert, styreleder i Matsentralen, til VG.

Matsentralen distribuerer gratis mat til hjelpeorganisasjoner i store deler av landet. De kobler sammen overskuddsmat fra matbransjen med ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

Også i Rogaland opplever Matsentralen økt pågang.

– Det siste året med økte strømpriser, krig i Ukraina, dyrere bensin og diesel og økte matpriser, har vi opplevd veldig stor pågang. Organisasjonene kommer til oss og henter mat. Vi sliter med å skaffe proteinrik middagsmat til alle som trenger det og må fordele det mellom de som henter. Det er tungt for dem, sier Ann Merete Pedersen i Matsentralen Rogaland.