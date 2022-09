Tigray-opprørerne vil forhandle om fred: – Det eneste fornuftige

ETIOPIA: To dager etter at Tigray-opprørerne initierte fredshandlinger, skal hovedstaden ha blitt utsatt for flyangrep. – Når den svake part ber om fred, er den sterke gjerne ikke er så interessert, sier Etiopia-kjenner Stig Jarle Hansen.