Etiopia ber om formell våpenhvile i Tigray

En komité som ble opprettet i juni for å se på muligheten for fredssamtaler, sier onsdag at den har skrevet et «fredsforslag» i håp om å få slutt på konflikten som brøt ut i november 2020.

Komiteen sier målet med forslaget er å sikre leveranser av humanitær bistand, legge til rette for grunnleggende tjenester og sikre en våpenhvileavtale så raskt som mulig. Det skal igjen legge grunnlaget for fremtidig politisk dialog.

Kunngjøringen kommer dagen etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) beskrev situasjonen i Tigray som «den verste katastrofen på jorden».

Tigray-folkets frigjøringshær (TPLF) avviser komiteens utsagn og kaller det en tilsløring. De sier regjeringen til statsminister Abiy Ahmed ikke har vist noen reell vilje til dialog. Opprørshæren har lenge insistert på at grunnleggende tjenester for regionens seks millioner innbyggere må være på plass før det er aktuelt å gå i dialog med myndighetene.

Kampene nord i Etiopia har avtatt etter at det ble erklært våpenstillstand i mars. Det åpnet også for at kolonner med sårt tiltrengt bistand kunne slippe inn i Tigray etter tre måneders opphold. Det er desperat matmangel i regionen, som også mangler grunnleggende tjenester som vannforsyning, kommunikasjon og bankvesen.

Fredskomiteen sier den vil legge fram forslaget sitt for Den afrikanske union (AU), som har presset på for å få slutt på konflikten.

