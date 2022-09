VG-anslag: 410 millioner i ekstrainntekt per dag for staten

VGs regnestykke har tatt utgangspunkt i tall fra Energi Norge, som er basert på at 70 prosent av vannkraftproduksjonen i Norge selges til spotpris, og at prisen i en normalsituasjon er 40 øre per kWh.

Ifølge det regnestykket har staten tjent over 36 milliarder ekstra hittil i år på grunn av strømkrisen. De ekstra utgiftene, til blant annet strømstøtte, er ikke med i regnestykket.

– Nå vil vi se regnestykket når statsbudsjettet kommer. Men så langt i år har vi brukt 40 milliarder kroner på ulike strømtiltak og støtte. Vi har vært opptatt av tryggheten til folk. Det er enorme beløp. Det er viktig at vi skaper mest mulig trygghet til folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier at anslagene fra Energi Norge ikke er en endelig fasit.

