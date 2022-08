Elisabeth Løland gir seg i KrF

«Tidligere i sommer meldte Geir Morten at han slutter i jobben som generalsekretær. Laget skal settes og rollene fordeles for en ny runde. Etter noen uker med tenking har jeg landet på at det også for meg er tid for å gå videre nå.»

Dette skriver Elisabeth Løland i en Facebook-status mandag morgen. Hun er takknemlig for sin tid i partiet, men takker for seg nå.

Løland gikk i november i fjor inn i den nyopprettede stillingen som assisterende generalsekretær. Fram til da hadde hun vært kommunikasjonssjef i partiet.

Stillingen som assisterende generalsekretær hadde ikke eksistert i partiet tidligere: Jobbtittelen til Løland er del av en større omrokering av strukturen på partikontoret. Hun har lang fartstid i partiet, og er tidligere leder i KrFU.

I Facebook-statusen skriver Løland at Geir Morten Nilsens avgang som generalsekretær hadde innvirkning på valget hennes om å slutte i partiet.

Turbulent tid

I etterkant av fjorårets stortingsvalg har det vært en turbulent periode for KrF med mange avganger og omrokkeringer.

Partiet havnet under sperregrensa, og gjorde sitt dårligste valg på 85 år. Kort tid etter valget gikk partileder Kjell Ingolf Ropstad av på grunn av avsløringer om at han tjente penger på pendlerbolig fra Stortinget.

Sent i juli meldte også Geir Morten Nilsen avgang som generalsekretær etter tre år. Han ble ansatt mens Ropstad var leder.

Løland har tidligere vært rådgiver for Ropstad i Barne- og familiedepartementet.

Saken oppdateres.