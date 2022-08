Ein av ti seier dei ikkje kan betene bustadlån over 4 prosent

Undersøkinga, som YouGov har utført på oppdrag for Danske Bank, blir kjend før rentemøtet i Noregs Bank torsdag, der det er venta at styringsrenta vil bli sett vidare opp i forsøk på å stagge den aukande inflasjonen.

Undersøkinga viser at ein av ti ikkje vil ha råd til å betale renter og avdrag på lånet sitt dersom renta aukar til 4 prosent, skriv Nettavisen som har fått tala frå undersøkinga. Den viser vidare at 300.000 nordmenn må selje bustaden eller andre større verdiar dersom renta aukar til 4 prosent.

Dei aller fleste har flytande rente på bustadlånet sitt. Allereie ved utgangen av året kan renta nå dette kritiske punktet for mange.

– Det er eit svært reelt scenario vi står overfor. Dei aller fleste skal ikkje berre betene renteaukar, men også ein høg prisvekst, som dei auka matvareprisane, seier forbrukarøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

– Vi har også spurt om folk har brukt kredittkortet meir eller mindre i dei dyrare periodane med straum. 6 prosent svarer at dei har teke opp meir i forbrukslån, 11 prosent at dei har trekt meir på kredittkortet. Det blir trongt for mange, åtvarar Olsen.

Forbrukarøkonomen viser til at nordmenn ligg på verdstoppen i gjeld målt som del av inntekta, nærare 250 prosent, ifølgje OECD. Ifølgje tal frå organisasjonen før sommaren er snittgjelda i ein norsk familie rundt 3,4 millionar kroner.