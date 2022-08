FN bekymret for matkrise på Sri Lanka

61 prosent av husholdningene på Sri Lanka spiser mindre, spiser mindre næringsrik mat eller hopper over måltid, ifølge en undersøkelse fra WPF.

FN er i gang med et nødhjelpsprogram for å hjelpe 3,4 millioner mennesker på øystaten som er mest utsatt for matmangel og underernæring.

Bakteppe er den politiske uroen som startet i april. Sri Lanka er for tiden inne i sin verste økonomiske krise på flere tiår og opplever blant annet akutt drivstoffmangel og matvaremangel. I juli rømte president Ranil Wickremesinghes forgjenger Gotabaya Rajapaksa fra øystaten etter mange måneder med demonstrasjoner og uro.

Prisene på matvarer har i tillegg skutt i været og inflasjon er på rundt 60 prosent, ifølge tall fra myndighetene.

Det er særlig barn og kvinner som rammes av de økte prisene og matmangelen.

– Vi er svært bekymret over virkningen av den nåværende økonomiske og politiske krisen på befolkningen på Sri Lanka, sier Trine Jøranli Eskedal, Norges ambassadør på øystaten.

Norge har gitt 500.000 dollar, tilsvarende 4,9 millioner kroner, i bistand.

(©NTB)