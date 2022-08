Støre på Utøya: – Alt vi trur på er trua av ekstremisme

Det er første gong sidan 2010 at ein sitjande statsminister taler til AUFs sommarleir på Utøya.

– Det gjer sterkt inntrykk på meg å vere her i dag som statsminister. Det har vore ein lang kamp, sa Støre til ungdommane på leiren, som møtte statsministeren med stor jubel.

Han trekkjer fram kampen mot ekstremisme i talen.

– Eg vil understreke at ekstremisme er gift mot alle dei andre oppgåvene vi skal løyse.

Han seier polarisering og ekstremisme hemmar kampen mot klimaendringar, kampen for nedrusting og atomvåpen og kampen for å elske den ein vil.

– Kampen mot ekstreme krefter i verda er ein kamp på liv og død, seier han.

Han understreka også at klimaendringane ikkje kan gløymast sjølv om ekstremistiske handlingar trekkjer bort merksemda.

I opningstalen sin til sommarleiren torsdag sa AUF-leiar Astrid Hoem at ho forventar at regjeringa leverer på klima framover.

Støre fortalde også at han ofte får høyre at han har uflaks som er statsminister no som det verkar som krisene berre står i kø. Men slik ser ikkje han på det.

– Eg har ikkje uflaks. Noreg har flaks med at det er vi som styrer no, sa han.

