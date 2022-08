Osama bin Ladens etterfølger drept av USA

Nyheten om al-Zawahri ble bekreftet av president Joe Biden sent mandag kveld.

– Denne terroristlederen lever ikke mer, sa Biden i en TV-sendt tale fra Det hvite hus.

Med det var en årelang jakt på al-Zawahri over. Han var regnet som al-Qaidas hovedorganisator og Osama bin Ladens nærmeste rådgiver. Etter at bin Laden ble drept av amerikanske spesialstyrker i mai 2011, tok al-Zawahri over som leder.

Han skal ha vært en av bakmennene bak terrorangrepene i USA 11. september 2001. Likvideringen er en stor politisk seier for Biden, elleve måneder etter den kaotiske tilbaketrekningen fra Afghanistan.

Drept på balkong

Tidligere i år skal amerikansk etterretning ha oppdaget at al-Zawahris kone, barn og barnebarn befant seg i Afghanistan. Snart fant de også ut at Al-Zawahri selv hadde flyttet til huset i hovedstaden Kabul.

Al-Zawahri forlot aldri huset, men var ofte på balkongen, ifølge opplysninger fra en amerikansk regjeringskilde. Slik fikk etterretningstjenestene bekreftet opplysningene om at han gjemte seg i bygningen.

De siste ukene har Biden møtt rådgivere og ministre for å finne ut av hva som var den beste framgangsmåten for å likvidere al-Qaida-lederen. Da all informasjon lå på bordet, godkjente Biden et presisjonsangrep mot al-Zawahiri på betingelse av at angrepet minimerte risikoen for sivile tap.

Ved morgengry søndag ble al-Zawahiri drept på den samme balkongen som han var observert på måneder i forveien. Familien, som var i samme hus, ble ikke drept i droneangrepet.

Hele operasjonen skal ha blitt gjennomført uten at en eneste amerikaner satte foten i Afghanistan.

Biden Afghanistan AL-QAIDA: Al-Zawahri (t.v.) var Osama bin Ladens nestkommanderende i mange år. Bildet av de to ble tatt i Afghanistan i 1998. (Mazhar Ali Khan/AP)

– Visste at han var i Kabul

Angrepet er det første amerikanske avstandsangrepet mot Afghanistan siden tilbaketrekningen fra landet i august i fjor. Taliban, som regjerer i Afghanistan, fordømmer angrepet og har kalt det et brudd på internasjonale forpliktelser.

Huset som ble angrepet, var eid av en medarbeider av Taliban-toppen Sirajuddin Haqqani. Amerikanske etterretningskilder sier at Taliban utvilsomt visste at al-Zawahiri befant seg i Kabul.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier Taliban dermed har begått et grovt brudd på avtalen som ledet fram til USAs tilbaketrekking fra Afghanistan. Gjentatte ganger forsikret Taliban at de ikke igjen ville tillate at afghansk territorium ble brukt av terrorister som truer andre lands sikkerhet.

Usikker fremtid for al-Qaida

Al-Zawahri var utdannet lege og kirurg. Siden 2001 har han vært etterlyst, og USA utlovte en belønning på 25 millioner dollar for opplysninger som kunne føre til at han ble tatt til fange eller drept.

Han ble født i Kairo i 1951, var sønn av en farmasiprofessor og sønnesønn av en imam ved den kjente Al-Azhar-moskeen. På 1980-tallet møtte han Osama bin Laden i Afghanistan.

Det er usikkert hva likvideringen betyr for al-Qaida, og mye avhenger av hvem som overtar som leder. Etter tiår med likvideringer og angrep på organisasjonens medlemmer er det trolig ganske få kandidater igjen til lederjobben. Med ledervakuum, interne stridigheter og konflikt med andre islamistiske grupper, tyder mye på at al-Qaida går en trøble tid i møte.

