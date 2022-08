Åpner kirken etter dobbeltdrap på Otta

En mann er siktet for å ha drept et eldre ektepar på Otta.

Bykirken i Otta åpnet i dag dørene sine for folk som har behov for å være sammen etter gårsdagens hendelser. Bykirken har vært åpen i dag mellom klokken 9 og 15.

Kirkevergen i Sel, Steinar Grønn, sier til Vår Land at kirken holder åpent hele uka.

– Det har kommet en jevn strøm av mennesker i dag. Folk har tent lys, mange har sittet her og snakket samen. Det er en trist stemning, mange føler avmakt og skjønner ikke hva som har skjedd, sier Grønn.

Mange bor tett i sentrum

Han forteller at dobbeldrapene i Otta i Gudbrandsdalen ryster et lite lokalsamfunn.

– Her i Otta sentrum bor det rundt 2500 mennesker. I sentrum er det mange som bor tett sammen, og det er mange som har sett og hørt mye. Spesielt naboer og vitner har behov for å snakke ut.

Søndag klokka 19 blir det gudstjeneste i Sel kirke. Det har tidligere vært meldt at gudstjenesten blir i dag, tirsdag. Det stemmer altså ikke.

– Mange er på ferie, men vi jobber nå med å få organisert gudstjenesten på søndag, sier kirkeverge Steinar Grønn.

Eldre ektepar ble drept – ikke i familie med siktede

Politet meldte tirsdag ettermiddag at det var et ektepar i 80-årene som ble funnet drept. De hadde ifølge politiet ingen familiær relasjon med siktede, men bodde i samme nabolag.

– Så langt politiet er kjent med er det ingen familiær relasjon mellom de drepte og siktede. Politiet er ikke kjent med at det er noen relasjon mellom de drepte og siktede ut over at de bor i samme nabolag. Dette er imidlertid noe politiet vil søke å avklare gjennom etterforskningen, skriver politiet.

FÅR BISTAND: Krimteknikere etter knivdrapet i natt i Otta i Gudbrandsdalen. Lokalt politiet har bedt om bistand. (Rusten, Ole Berg/NTB)

Siktede er tirsdag ettermiddag ennå ikke avhørt. Politiet opplyser at de arbeider med å få avklart et tidspunkt for avhør av siktede med helsevesenet.

– Siktede er fortsatt overført helsevesenet og ivaretas der, men vi antar at vi vil kunne avhøre siktede i morgen, onsdag 3. august, skriver Innlandet politidistrikt.

Siktede ble i Østre Innlandet tingrett tirsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, samt full isolasjon i to uker.

Ringte selv politiet

Mannen ringte selv inn og varslet om at noen var blitt knivstukket og ble så pågrepet like ved åstedet. Der ble det funnet to døde personer.

Mannens forsvarer, advokat Anders Bjørnsen, sier til NTB at hans klient samtykker til varetektsfengsling.

– Jeg møtte klienten i går kveld, det var en kar som ikke hadde det så veldig bra. Vi har ikke diskutert skyldspørsmålet eller noe sånt, sier Bjørnsen.

Ordfører i Sel, Pål Ellingsbø, sier til NTB at kommunen stiller ressurser tilgjengelig der politiet ser behov for det, og gir støtte til egne innbyggere som har behov for det.

– Kommunens kriseteam er fortsatt operativt og driver med bistand til politiets arbeid og ivaretakelse av berørte personer i hendelsen, sier han.

Ble pågrepet ved åstedet

Politiet opplyser at operasjonssentralen på Hamar mottok to meldinger om knivstikking i 18.10-tida mandag. Politiet ankom åstedet klokka 18.24 og pågrep den siktede mannen i nærheten av åstedet.

– Ut fra opplysninger på stedet ble det funnet to døde personer i en leilighet, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet gjorde også søk etter andre personer som kunne være skadd, uten at det ble gjort noen funn.

Det vil bli oppnevnt en bistandsadvokat for de pårørende og politiet har også oppnevnt en pårørendekontakt.