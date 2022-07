Opphetet krangel mellom Tyrkia og Irak i FNs sikkerhetsråd

Ytterligere 33 mennesker ble såret i angrepet som rammet en naturpark i det fjellrike Zakho-distriktet 20. juli. Området ligger i den selvstyrte kurdiske regionen i Irak, like ved den tyrkiske grensen.

Irak er overbevist om at det var tyrkiske styrker, som er sendt over grensa for å jakte på basene til Kurdistans arbeiderparti (PKK), som utførte angrepet, mens Tyrkia har avvist dette.

Regjeringen i Bagdad krever en uavhengig granskning, noe også Norge og Tyskland har bedt om.

Krever full tilbaketrekking

Under tirsdagens møte krevde Iraks utenriksminister Fuad Hussein at tyrkiske styrker trekker seg helt ut av landet. Han ba også om at det vedtas en FN-resolusjon som krever dette.

Ifølge Hussein har regjeringen bevis for at det var tyrkiske styrker som angrep. Han viste blant annet til at den tyrkiske hæren har baser i nærheten av stedet der turistene ble drept, og at PKK-krigere ikke har vært i området den siste måneden. Han sa også at den tyrkiske hæren bruker samme type artilleri som det er funnet rester av på åstedet.

Legger skylden på PKK

Tyrkias viseambassadør til FN, Öncü Keceli, rettet på sin side skytset mot PKK, og mener det er de som krenker irakisk territorium. Han mener den kurdiske militsen kontrollerer minst 10.000 kvadratkilometer og hevdet også at PKK har tvangsevakuert nesten 800 landsbyer slik at de er blitt en «trygg havn for terrorister».

Ifølge Keceli gjør irakiske myndigheter ingenting for å hindre at PKK bruker landets territorium til å angripe Tyrkia, der PKK har kjempet for kurdisk selvstyre i flere tiår.

– Forakt for sivile liv

FNs spesialutsending til Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, fastslo under tirsdagens møte at angrepet viser «en sjokkerende forakt for sivile liv og plikten til å beskytte sivile».

FNs sikkerhetsråd kom mandag med en offisiell kunngjøring der det fordømmer angrepet på sterkeste vis og fastslår at det støtter Iraks etterforskning, samtidig som det oppfordrer alle land til å samarbeide, uten å nevne Tyrkia konkret.

Det er ifølge diplomater ikke ventet noen FN-resolusjon i saken ettersom Tyrkia nå spiller en sentral rolle som megler for å få i gang korneksporten fra Ukraina.