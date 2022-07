I sin tale under minnemarkeringen i regjeringskvartalet 22. juli ba statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) «moderate muslimer» snakke ut mot hatefulle holdninger og handlinger i etterkant av barskytingen under Oslo Pride i juni. PTS anser masseskytingen som islamistisk terror.

Flere norske muslimer reagerte: «Malplassert», kalte styreleder Mohammad Usman Rana i Wasila – tankesmien for norske muslimer Støres uttalelser i Vårt Land. Han mente statsministeren «hopper bukk over innsatsen til norsk-muslimske miljøer over mange år».

Støre svarer: – Bare én person skjøt på London pub

Nå svarer statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre på kritikken:

– Det er bare én person som utførte handlingen på London pub, han sitter nå fengslet. Men vi som samfunn må ta ansvar for å si ifra mot hets, hat og de holdningene ekstreme miljøer legitimerer sin adferd med. Og dét er viktig uansett hvilke miljøer det er snakk om, sier han i en uttalelse til Vårt Land.

Ledere i politikken, i alle trossamfunn og samfunnet for øvrig har et særskilt ansvar for å ta til motmæle mot hat, mener statsministeren.

Fastholder budskap fra 22. juli-talen

– Jeg vet at mange muslimske miljøer gjør et veldig godt arbeid, og jeg frykter at noen vil bruke denne debatten til inntekt for egne fordommer og rasisme, understreker Støre per e-post.

– Derfor sier jeg tydelig: Det må aldri på noen måte framstilles som om at muslimer har ansvaret for det som skjedde 25. juni. Vi må likevel løfte debatten om hetsen LHBT+-miljøet er utsatt for, fastslår statsministeren.

Debatten er krevende, men man kan ikke la være å ta den, påpeker Støre. Han fastholder budskapet han kom med i talen 22. juli:

– PST knytter gjerningsmannen til et islamistisk ekstremistisk miljø. Derfor ber jeg muslimske ledere snakke tydelig til de deler av befolkningen som lytter mest til dem. Det ansvaret må vi på venstresiden ta når det gjelder grupper som lytter til oss. På samme måte som vi i fjor ba den demokratiske høyresiden om det samme knyttet til holdningene bak 22. juli.

Skeive muslimer reagerer: – Utfordrende

Salam, organisasjonen for skeive muslimer, skrev i en Facebook-post 22. juli at de «deler statsministerens bekymringer». Men statsministeren «ansvarliggjør muslimer flest for voldshandlingene til en svært liten minoritet», skrev de.

Omar Akhtar er styreleder i Salam, og utdyper overfor Vårt Land.

– Det er utfordrende at ansvaret kun legges over på «moderate muslimer», som er et veldig ullent begrep all den tid halvparten av alle muslimer ikke tilhører et trossamfunn, sier han.

Styrelederen gir Støre rett i at muslimer har et eget ansvar for å bekjempe homofobiske og transfobiske holdninger i muslimske miljø.

– Det er også først og fremst muslimer, og særlig religiøse ledere, som har forutsetningene for å gjøre noe med problemet, sier Akhtar.

Salam: – Et samfunnsproblem, ikke et muslimsk problem

Likevel oppleves talen sår for mange av flere årsaker, mener styrelederen i Salam. Én av dem er koblingen til 22. juli-terroren, som han mener var et islamofobisk angrep på blant annet muslimer.T

Talen bidro også til å bygge opp under en fortelling om at hatefulle holdninger bare finnes blant muslimer, mener Akhtar.

Homofobi og transfobi finnes i nær sagt alle religiøse miljøer, påpeker han – og i majoritetsbefolkningen. Hat og hets mot skeive et samfunnsproblem, ikke et muslimsk problem, mener Akhtar.

Akhtar mener også Jonas Gahr Støre begikk en uvøren sammenblanding mellom holdninger og terrorisme. Det reagerer han på. At muslimer må ta sin del av kampen mot homo- og transfobi er én ting, noe annet er å koble ei hel befolkningsgruppe til terrorisme.

– Alle hvite, etniske nordmenn blir jo ikke holdt ansvarlig for rasistisk motiverte angrep. For å ikke bidra til historien om at muslimer har «skylda» for alt hatet mot skeive, er man nødt til å adressere temaet på en balansert og nyansert måte, sier han.

