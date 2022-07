Kronprinsen nærmer seg 50 – fyller 49 år

Det er offisiell flaggdag over hele landet for å markere bursdagen, men selv kommer kronprinsen til å holde en tilbakeholden feiring.

– Den feires privat, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NTB.

Kronprinsen har lagt bak seg et aktivt år siden sist han hadde bursdag. Blant annet var han på offisielt besøk i USA i desember. Sammen med kronprinsesse Mette-Marit har han også vært på fylkestur til Viken i september og på Svalbard i april. De var også på offisielt besøk i Sverige i mai.

Dagens jubilant holder seg for øvrig sprek, noe som for alvor ble bevist da han sammen med seks andre la ut på en ekspedisjon over Grønland i slutten av mai. Ved hjelp av kiter (drager) tok de seg over islandskapet fra vest til øst på et par uker.

Det siste året har også vært preget av feiringer for de kongelige. I fjor høst kunne kronprinsparet feire 20 års bryllupsdag. I tillegg har deres eldste datter, prinsesse Ingrid Alexandra, fylt 18 år. Hun takket faren i sin tale under gallamiddagen.

– Pappa, takk for at du tar oss med på ski og surf, og alle mulige aktiviteter. Du fikser og ordner, og er rolig når vi andre ikke er det, sa prinsessen.

Kronprins Haakon er den neste i arverekken til tronen i Norge etter kong Harald. Det kan imidlertid bli en stund til han blir konge.

– Dere må nok holde ut med meg en stund til, sa kong Harald i sin 18-årstale til Ingrid Alexandra, som for øvrig er neste i arverekken etter Haakon igjen.