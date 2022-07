Sunak storfavoritt til å ta over etter Boris Johnson

Sunak har foreløpig fått støtte fra flest til å ta over som partileder og statsminister etter Boris Johnson, mannen han selv jobbet under i to år.

Han har allerede mottatt støtte fra visestatsminister Dominic Raab og samferdselsminister Grant Shapps, som var en av Sunaks motkandidater før han trakk sitt kandidatur tirsdag.

– Jeg vet at Rishi har det som skal til. Han har det som trengs for å lede landet gjennom disse tøffe økonomiske tidene, sier Raab.

Dersom Sunak blir valgt, blir han De konservatives første partileder og statsministerkandidat med flerkulturell bakgrunn.

Foreldrene hans kom til Storbritannia fra Punjab i India på 1960-tallet, hvor Sunak ble født og vokste opp. Faren er lege, og moren er farmasøyt, og Sunak vokste opp i en middelklassefamilie. Han begynte deretter å jobbe i investeringsbanken Goldman Sachs, før han opprettet sitt eget investeringsfirma.

I dag er han gift med datteren til en av Indias rikeste menn, Akshata Murthy, og ekteparet har verdier for rundt 9 milliarder kroner. Sunak regnes derfor som en av de rikeste representantene i Underhuset.

Dolk i ryggen

Mange ble overrasket da Sunak, sammen med helseminister Sajid Javid, var de første statsrådene som gikk av i protest mot Johnson.

Sunak og Johnson hadde stått side om side gjennom hele pandemien og på en rekke pressekonferanser, og måtte sammen ta støyten for å ha vært en del av «Partygate-skandalen» i Downing Street da Storbritannia var nedstengt.

De var til tider uenige om politikken, men ifølge BBC oppsto det også etter hvert en tydelig personlig uenighet mellom de to. Mens noen i Downing Street mente Sunak presset for hardt for å få Johnson avsatt som statsminister, klandret Sunaks team Johnson for å lekke negative historier om finansministeren til pressen for å ødelegge hans lederambisjoner.

Finansministerens politiske fremtid ble i en periode overskygget da en bølge av avsløringer om hans velstående kones skattestatus og hans amerikanske visum kom ut i offentligheten i vår.

Likevel takket Sunak Johnson under lanseringen av hans egen lederkampanje tirsdag.

– Johnson er en av de mest bemerkelsesverdige menneskene jeg noen gang har møtt, sa han, og la til at han på tross av deres uenigheter ikke ønsket å ta del i «demoniseringen» av sin tidligere sjef.

«Stopp-Rishi»

Men kampen om tory-ledelsen er langt fra over. Sunak vil trolig møte tøff konkurranse, og spesielt to kvinnelige motkandidater stikker seg ut: handelsminister Penny Mordaunt og utenriksminister Liz Truss.

Sistnevnte har bred støtte blant Johnson-lojalister og fremmes som en «stopp-Rishi» kandidat, ifølge Sky News. Truss har fått et godt rykte i deler av Det konservative partiet. Hun sammenlignes med den avdøde statsministeren Margaret Thatcher og roses for sin tydelige politikk rundt Ukraina-krigen.

I tillegg har hun opparbeidet støtte fordi hun mener deler av brexitavtalen for Nord-Irland, kjent som Nord-Irland-protokollen, må reforhandles med EU.

Hun har blant annet fått støtte fra brexit-ministeren Jacob Rees-Mogg og kulturminister Nadine Dorries, som begge var kjente støttespillere av Boris Johnson.

Kompromisskandidaten

Det er likevel større blest rundt handelsminister Penny Mordaunt, som omtales som en «kompromisskandidat» i ledervalget.

Hun lanserte sitt kandidatur med å kreve endringer i måten Storbritannia styres på, og sier politikken må handle «mye mindre om lederen og mye mer om skipet».

Mordaunt var den første kvinnelige forsvarsministeren. Hun ble sparket og erstattet med Ben Wallace da Johnson ble statsminister i 2019. Hun var forsvarsminister i 85 dager, men er kanskje best kjent i Storbritannia som reality-deltaker i stupeprogrammet Splash på ITV.

Hun er blant kandidatene med flest støttespillere blant toryene, sammen med Sunak, Truss og parlamentarikeren Tom Tugendhat. Hennes kandidatur støttes av blant andre næringsminister Andrea Leadsom.

Mordaunt har sagt hun ønsker å bedre økonomien, men har hittil vært mer opptatt av å diskutere kjønn, ifølge The Guardian. Kort tid etter at hun lanserte sitt kandidatur, skrev hun «Do I know what a woman is?» på Twitter, og tydeliggjorde sine meninger om kjønnsdebatten, som blant andre den britiske Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling har fått sterk kritikk for.

Valgprosessen

Det er ventet at det blir en bitter kamp om lederskapet i Det konservative partiet. Resultatet av ledervalget hos toryene vil være klart 5. september, og da vil også Storbritannias nye statsminister bli presentert.

Det er 1922-komiteen som har ansvar for å organisere ledervalgene i partiet. Hver kandidat vil etter alt å dømme måtte ha støtte fra 20 partifeller i Parlamentet for å kunne bli nominert, ifølge Sky News.

Deretter legger komiteen opp til første valgrunde onsdag og trolig en ny valgrunde allerede torsdag i forbindelse med valget av Boris Johnsons etterfølger. For å gå videre fra første valgrunde til den neste, må en kandidat få minst 30 stemmer fra partiets parlamentarikere.

Komitéleder Graham Brady har sagt han tror toryene vil stå igjen med kun to kandidater innen 18. juli. Deretter er det partiets medlemmer som i en uravstemning per post skal avgjøre hvem av disse som blir ny partileder og dermed Storbritannias nye statsminister.