Japan tar farvel med tidligere statsminister Abe

Abe ble skutt og drept fredag da han holdt en valgkamptale i Nara. 41-åringen Tetsuya Yamagami er pågrepet og har ifølge politiet sagt at motivet for drapet var at Abe var tilknyttet en organisasjon han mislikte.

Bisettelsesseremonien til Japans lengstsittende statsminister tirsdag var privat. Kun familie og nære venner deltok i seremonien i Zojoji-tempelet. Utenfor hadde flere hundre samlet seg i gatene, mange kledd i svart.

– Jeg kommer ikke over sorgen, så jeg kom hit for å legge ned blomster og si en bønn, sier Tsukase Yokawa, en konsulent som beskriver Abe som en flott statsminister som satte Japan på kartet.

– Det er forferdelig, sier sykepleieren Yuko Takehisa.

Etter seremonien i tempelet, blir Abe fraktet gjennom Tokyos gater, blant annet forbi nasjonalforsamlingen der han første gang ble valgt inn i 1993.









