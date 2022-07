Åtte tory-kandidater klare for kampen om å etterfølge Boris Johnson

Helseminister Sajid Javid er blant dem som ikke stiller i første valgrunde, som holdes onsdag. Heller ikke statssekretær Rehman Chishti og Grant Shapps er med i kampen videre om partiledervervet i Det konservative partiet.

De åtte andre kandidatene hadde alle greid å få støtte fra 20 parlamentarikere fra eget parti innen tirsdag kveld klokka 19 norsk tid.

Like etter offentliggjorde 1922-komiteens leder Graham Brady listen over hvilke kandidater som stiller i første valgrunde:

De åtte er handelsminister Penny Mordaunt, parlamentarikeren Tom Tugendhat, tidligere finansminister Rishi Sunak, utenriksminister Liz Truss, tidligere likestillingsminister Kemi Badenoch, tidligere justisminister for England og Wales Suella Braverman, tidligere utenriksminister Jeremy Hunt og nåværende finansminister Nadhim Zahawi.

[ Boris Johnson gir seg som statsminister ]

Flere runder

De som i første valgrunde får støtte fra over 30 partikolleger i Parlamentet, går videre til andre valgomgang torsdag. Det er deretter planlagt for en ny runde fredag og enda en mandag, hvis nødvendig.

Når det er fire kandidater igjen, kommer de til å bli spurt om de vil være med i en siste valgrunde, ifølge Brady. Senest torsdag 21. juli skal det være kun to kandidater igjen, og disse blir gjenstand for en uravstemning per post som alle de drøyt 160.000 medlemmene i Det konservative partiet kan delta i.

Valgkamp

I løpet av sommeren kommer de to kandidatene til å reise rundt i Storbritannia for å drive valgkamp for sitt kandidatur. Den som blir partileder, blir automatisk ny statsminister.

Boris Johnson varslet i forrige uke at han går av så fort det er valgt en arvtaker i partiet. 1922-komiteen, som har ansvaret for valgprosessen, har kunngjort at dette kommer til å skje 5. september.

Favoritten så langt er tidligere finansminister Rishi Sunak. Han fikk tirsdag støtte fra cirka 40 parlamentarikere, melder BBC. En annen favoritt er handelsminister Penny Mordaunt. Hun har nå støtte fra cirka 20 parlamentarikere.