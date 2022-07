En 41 år gammel mann er pågrepet og i varetekt for å ha skutt Shinzo Abe under et valgkamparrangement i Nara fredag formiddag, japansk tid.

Den japanske kringkasteren NHK melder at den mistenkte gjerningspersonen har sagt til politiet at han var misfornøyd med Abe, og ønsket å drepe ham.

Mannen var tidligere soldat i japanske marinen, men ble dimittert i 2005.

Abe var statsminister mellom 2006 og 2007, og igjen mellom 2012 og 2020.