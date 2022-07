De siste ti årene har man sett en dobling av kunstig befrukting i Danmark blant enslige og lesbiske, skriver Kristeligt Dagblad.

– Det stigende antallet enslige kvinner i fertilitetsbehandling er et uttrykk for tidens hyllest av individet: at alle skal stå på egne ben og klare seg selv – også i foreldreskapet, sier familieforsker Lars Dencik til avisa.

Han er professor emeritus i sosialpsykologi ved Roskilde Universitet og mener denne tidsånden har gjort at fordommene som alenemødrene tidligere ble møtt med, stort sett har forsvunnet.

Siden 2007 har det vært mulig for både lesbiske par og kvinner uten partner å få legehjelp til å bli inseminert med donorsæd på offentlige sykehus. I 2021 undergikk 15.500 danske kvinner fertilitetsbehandling. Av dem var 2.721 enslige. Det er mer enn dobbelt så mange som i 2021, da tallet var 1.316. Antallet lesbiske par har i samme periode steget fra 315 til 595.

– Det har skjedd en radikal forandring i samfunnet og den gamle familienormen, som består av mann og kvinne, er under kraftig oppløsing, forklarer Dencik.

