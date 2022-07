Boris Johnson gir seg som statsminister

– Det har vært partiet mot statsministeren, og Johnson har tapt, sier Storbritannia-ekspert Atle Wold til Vårt Land.

– Det begynte da to sentrale regjeringsmedlemmer trakk seg. Nå har flere av støttespillerne til Johnson trukket seg, eller sagt at han må gå seg. Uten en regjering var det vanskelig for ham å fortsette, legger Wold til.

Storbritannias statsminister har vært i hardt vær de siste årene. Torsdag bekreftet Johnson at han går av som statsminister og leder for Det konservative partiet.

– Er du overrasket over at dette ikke har skjedde tidligere?

– Det kunne ha skjedd tidligere, men Johnson er en polariserende figur som har hatt mange tilhengere. Nå har det imidlertid snudd, og han har flere imot seg, sier Wold.

– Det vi ser nå er derfor en akkumulering av flere skandaler og Johnsons håndtering av de, legger han til.

Flere skandaler

Johnsons har tidligere måtte forsvare, blant annet, pengebruken etter å ha pusset opp statsministerleiligheten i Downing Street. Han har også måtte tåle krass kritikk for likegyldig og sendrektig håndtering av koronapandemien.

Men det var først da mediene begynte å omtale det som senere skulle bli «partygate», problemene begynte for alvor å tårne seg opp for statsministeren. Avsløringen viste at regjeringen hadde brutt smittevernreglene de selv hadde innført.

I juni kom det et mistillitsforslag i parlamentet mot Johnson, som han overlevde.

BORIS JOHNSON: – Det som fikk statsministeren til å gi seg var press fra eget parti, forteller Atle Wold. (JARLI & JORDAN)

– Man skal vinne mistillitsforslag med god margin. Det gjorde ikke Johnson. Det viste at han lå dårlig an, sier Wold.

Kort tid etter mistillitsforslag kom det en avsløring om hans nære politiske allierte, Chris Pincher. Han ble suspendert etter å ha blitt anklaget for å ha tafset på to menn i fylla. Johnson skal ha vært kjent med anklagene siden 2019.

Johnson kan likevel bli sittende i jobben en stund til, selv om han går av. Han skal ha sagt at han vil fortsette å være statsminister inntil en ny partileder skal velges for Det konservative partiet i oktober.

Positivt for unionen

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon sa i juni at hun vil ha en ny, rådgivende folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia 19. oktober 2023.

Atle Wold mener Johnson-exit kan være positivt for unionen.

– Johnson er selv en sterk tilhenger av unionen, men han er upopulær blant mange i Skottland. En person som er mindre kontroversiell og polariserende vil nok derfor være bra for både England og unionen, sier Storbritannia eksperten.