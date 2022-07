Ben & Jerry’s saksøker egen eier

Det var i juli i fjor det ble kjent at Ben & Jerry’s stanser salget av iskrem i de okkuperte områdene på Vestbredden fordi det strider mot selskapets verdier.

Ben & Jerry's så dagens lys i Vermont i 1978 og ble kjøpt opp av det britiske storkonsernet Unilever i 2000.

I juni ble det klart at Unilever hadde solgt Ben & Jerry's virksomhet i Israel til distributøren i landet, American Quality Group (AQP). AQP kan dermed fortsette å selge Ben & Jerry's-is i Israel, men under et annet navn.

Dette liker ikke Ben & Jerry's, som på tirsdag anla søksmål mot morselskapet ved en domstol i New York, skriver CNN. De ber om at Unilever stanser salget til distributøren i Israel, for «å beskytte merkevaren og integriteten som Ben & Jerry's har brukt tiår på å bygge opp».

Ben & Jerry's kunngjøring i fjor om at de ville stanse salget i okkuperte områder er blant den mest høyprofilerte kritikken av Israels bosetningspolitikk fra et stort selskap noensinne, skrev nyhetsbyrået AP i 2021.

Ben & Jerry’s, som har hovedkontor i USA, har solgt is i Israel siden 1987.

